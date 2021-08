Под песню "Драный кот": Дженнифер Энистон в футболке и кепке по сериалу "Друзья" позабавила поклонников (фото, видео)

52-летняя американская актриса Дженнифер Энистон, которая ранее показала фото с девичника по случаю Дня независимости США, представила первую коллекцию одежды по культовому сериалу "Друзья".

У себя в Инстаграме знаменитость поделилась фото и видео, где показаны уникальные футболки с изображениями полюбившихся героев популярного ситкома, которых в шоу сыграли также Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри.

"Мы рады показать вам, ребята, некоторые вещи из первой в истории коллекции мерча по "Друзьям". Половина моего дохода от продаж этой ограниченной серии пойдет в фонд Americares - организации, которую я люблю… Она занимается оказанием психологической и медицинской помощи сообществам и отдельным людям, пострадавшим от Covid-19", - сообщила Энистон, сопроводив показ известной песней поклонников шоу Smelly Cat ("Драный кот").

На фото Дженнифер запечатлена в футболке с персонажем своей близкой подруги Кортни Кокс, исполнительницей роли Моники Геллер, и кепке.

Напомним, что британский телеведущий, актер и певец Джеймс Корден провел воссоединение звезд сериала "Друзья" спустя 17 лет после выхода в эфир последнего эпизода американского шоу. Во время съемок все актеры исполнили культовую песню "Друзей" - I'll Be There For You.