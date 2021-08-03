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Под песню "Драный кот": Дженнифер Энистон в футболке и кепке по сериалу "Друзья" позабавила поклонников (фото, видео)

Под песню "Драный кот": Дженнифер Энистон в футболке и кепке по сериалу "Друзья" позабавила поклонников (фото, видео)
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram Jennifer Aniston

52-летняя американская актриса Дженнифер Энистон, которая ранее показала фото с девичника по случаю Дня независимости США, представила первую коллекцию одежды по культовому сериалу "Друзья".

У себя в Инстаграме знаменитость поделилась фото и видео, где показаны уникальные футболки с изображениями полюбившихся героев популярного ситкома, которых в шоу сыграли также Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэттью Перри.

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"Мы рады показать вам, ребята, некоторые вещи из первой в истории коллекции мерча по "Друзьям". Половина моего дохода от продаж этой ограниченной серии пойдет в фонд Americares - организации, которую я люблю… Она занимается оказанием психологической и медицинской помощи сообществам и отдельным людям, пострадавшим от Covid-19", - сообщила Энистон, сопроводив показ известной песней поклонников шоу Smelly Cat ("Драный кот").

На фото Дженнифер запечатлена в футболке с персонажем своей близкой подруги Кортни Кокс, исполнительницей роли Моники Геллер, и кепке.

 
 
 
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Напомним, что британский телеведущий, актер и певец Джеймс Корден провел воссоединение звезд сериала "Друзья" спустя 17 лет после выхода в эфир последнего эпизода американского шоу. Во время съемок все актеры исполнили культовую песню "Друзей" -  I'll Be There For You.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 153

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Дженнифер Энистон, Друзья.
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