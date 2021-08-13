Опальный российский миллионер снялся голым и "засветил" мужское достоинство (фото)

Бывший владелец российской сети по продаже мобильных телефонов "Евросеть", политический эмигрант Евгений Чичваркин, который с 2008 года живет в Великобритании, наслаждается отдыхом в Юрмале (Латвия).

На своей официальной странице в Facebook владелец винного магазина Hedonism Wines в Лондоне выложил фото, на котором изображен абсолютно голым.

"Триумфик Вольки", - подписал кадр Чичваркин.

В комментариях пользователи "по достоинству" оценили фото 46-летнего миллионера.

В России Евгений Чичваркин некоторое время был лидером московского отделения оппозиционной партии "Союз правых сил". В январе 2009 года Следственный комитет при прокуратуре РФ возбудил уголовное дело в отношении миллионера. 3 апреля 2010 60-летнюю мать Чичваркина, Людмилу Чичваркину, нашли мертвой дома. По предварительному заключению судмедэкспертов Чичваркина упала и ударилась виском о край стола, однако Чичваркин считает, что это было убийство.

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Как пишет Forbеs, Чичваркин был одним из трех россиян, которые оплатили лечение Алексея Навального в берлинской клинике "Шарите" после отравления "Новичком". Миллионер отговаривал российского оппозиционера не возвращаться в Россию после лечения в Германии.

В 2015 году Чичваркин за £20,4 тыс. (от 700 тысяч грн) приобрел бутылку коньяка и вина, ранее принадлежали Януковичу.