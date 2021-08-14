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Виктор Павлик рассказал, почему его молодая супруга называет его по имени-отчеству

Виктор Павлик рассказал, почему его молодая супруга называет его по имени-отчеству
Обновлено 08:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Народный артист Украины Виктор Павлик, который в четвертый раз стал отцом в июне 2021 года, стал новым героем программы теле-и радиоведущего Славы Демина "Слава+".

В интервью, которое вышло на ютуб-канале "Люкс ФМ", певец поделился некоторыми подробностями своей жизни, в частности и личной. 

Любопытный Слава Демин поинтересовался, как ласково называет молодая супруга Виктора Павлика - Катерина Репяхова, ведь в своих сторис она постоянно называет мужа по имени-отчеству "Виктор Франкович".

"Зая, малыш... И я ее так же. Мы так параллельно. Как она меня, так и я ее" - признается исполнитель. 

Виктор Павлик объяснил, что по имени-отчеству Катерина называет его только у себя в соцсетях, ведь возраст ее подписчиков намного меньше чем у него и было бы странно если бы звучали "зая" или "Витя".

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года, но от пышного торжества паре пришлось отказаться. Уже в январе 2021 года Екатерина объявила, что ждет ребенка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Виктор Павлик, Артист, Певец, Катерина Репяхова.
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