Виктор Павлик рассказал, почему его молодая супруга называет его по имени-отчеству

Народный артист Украины Виктор Павлик, который в четвертый раз стал отцом в июне 2021 года, стал новым героем программы теле-и радиоведущего Славы Демина "Слава+".

В интервью, которое вышло на ютуб-канале "Люкс ФМ", певец поделился некоторыми подробностями своей жизни, в частности и личной.

Любопытный Слава Демин поинтересовался, как ласково называет молодая супруга Виктора Павлика - Катерина Репяхова, ведь в своих сторис она постоянно называет мужа по имени-отчеству "Виктор Франкович".

"Зая, малыш... И я ее так же. Мы так параллельно. Как она меня, так и я ее" - признается исполнитель.

Виктор Павлик объяснил, что по имени-отчеству Катерина называет его только у себя в соцсетях, ведь возраст ее подписчиков намного меньше чем у него и было бы странно если бы звучали "зая" или "Витя".

Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились в мае прошлого года, но от пышного торжества паре пришлось отказаться. Уже в январе 2021 года Екатерина объявила, что ждет ребенка.