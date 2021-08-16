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Маша Ефросинина в белье похвасталась роскошной фигурой: "Аж закурить захотелось" (фото)

Маша Ефросинина в белье похвасталась роскошной фигурой: "Аж закурить захотелось" (фото)
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram Masha Efrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которую ранее подколола Леся Никитюк, порадовала поклонников новой порцией пикантных фотографий.

На своей официальной странице в Инстаграме 42-летняя звезда опубликовала серию фото, где она рекламирует один известный бренд нижнего белья.

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"Понедельник может быть разным..", - подписала фото Ефросинина.

Маша Ефросинина в белье

Маша Ефросинина в белье

Подписчики телеведущей восхвалили ее фигуру. "Шикарное тело", "Какой секс", "Очень горячо", - написали фолловеры в комментариях к фото.

Стоить отметить, что украинская телеведущая Маша Ефросинина не их тех звезд, которые боятся показать себя без макияжа. Она давно доказала, что можно выглядеть идеальной как в домашних образах, так и во всей красе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 181

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Стиль, Маша Ефросинина.
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