Маша Ефросинина в белье похвасталась роскошной фигурой: "Аж закурить захотелось" (фото)

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которую ранее подколола Леся Никитюк, порадовала поклонников новой порцией пикантных фотографий.

На своей официальной странице в Инстаграме 42-летняя звезда опубликовала серию фото, где она рекламирует один известный бренд нижнего белья.

"Понедельник может быть разным..", - подписала фото Ефросинина.

Подписчики телеведущей восхвалили ее фигуру. "Шикарное тело", "Какой секс", "Очень горячо", - написали фолловеры в комментариях к фото.

Стоить отметить, что украинская телеведущая Маша Ефросинина не их тех звезд, которые боятся показать себя без макияжа. Она давно доказала, что можно выглядеть идеальной как в домашних образах, так и во всей красе.