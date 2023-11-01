"Жена сказала, что я параноик": фронтмен "ТІК" Виктор Бронюк признался, как наперед узнал о начале войны

Артист удивил неожиданным признанием

Известный украинский исполнитель и фронтмен группы "ТІК" Виктор Бронюк признался, что за несколько дней уже знал, что начнется большая война в Украине. Он собрал жену и детей, посадил на кухне и начал разговор об этом, чтобы все были готовы и знали, как действовать.

Об этом Виктор Бронюк рассказал в интервью Славе Демину.

По словам исполнителя, который закончил исторический факультет Винницкого университета, были все признаки того, что вот-вот начнется война. Поэтому он решил подготовить своих близких. При этом жена 44-летнего музыканта не поверила ему поначалу и назвала параноиком.

"За дней пять до войны мы сели на кухне, я говорю: "Дети, вы уже взрослые, давайте поговорим о слухах о том, что на днях начнется война". Жена сказала, что я параноик, мол вы, историки, все припаренные, ну какая война. Я ей сказал, что есть вещи, которые перед каждой войной они происходят. И не важно какое время, они все одинаковые. Предпосылки начала войны, они были", — признался Виктор Бронюк.

По его словам, тогда они обсудили, кто и что должен будет делать. В итоге жена артиста с детьми выехала из Украины, а он не просто остался, а вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

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