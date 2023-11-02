Где сейчас "Мисс Украина – Вселенная 2006" Инна Цымбалюк: куда выехала из рф с дочкой от российского олигарха (фото)

На странице модель делится снимками из разных стран, а еще иногда читает украинские стихи

Попадание в топ-20 конкурса "Мисс Вселенная" в 2006 году принесло жительнице Черновцов Инне Цымбалюк популярность. Карьера модели стремительно развивалась: девушка была ведущей телешоу ("Танцюю для тебе", "Погода", "Королева балу") и снималась в фильмах и сериалах ("Сердцу не прикажешь").

Последние десять лет украинка проживала в россии, однако после начала полномасштабной войны выехала оттуда вместе с дочкой от российского бизнесмена. "Телеграф" рассказывает, куда подевалась 38-летняя Инна Цымбалюк и говорит ли она о российском нападении на родную страну.

Некогда звезда украинского экрана тщательно скрывает личную жизнь от чужих глаз. Известно, что в 2012 году она вышла замуж российского бизнесмена Игоря Пестрикова, который старше девушки на 18 лет. Познакомил их друг Инны, российский артист-путинист Александр Буйнов (когда-то Инна участвовала с россиянином в украинском шоу "Звезда+звезда"). В июне 2015 года Цымбалюк родила дочь. Вместе ли Инна с мужем до сих пор – неизвестно.

Снимки путиниста-певца Буйнова с Инной и ее мужем. Источник: Twitter Крупная

Что известно о муже Инны Цымбалюк

Как пишет "Обозреватель", ссылаясь на данные российских медиа, у Пестрикова большие проблемы с делами на родине. От бизнес-империи олигарха (занимается металлургией, торговлей и недвижимостью) остались только развалины, а за ним самим тянется криминальный шлейф. Кроме того, три года назад предприниматель оскандалился пьяной выходкой у московского ночного клуба. Мужчина бегал по улице с оружием и был задержан полицией. Спустя год он снова "отличился": угрожал местным жителям одного из коттеджных городков.

Инна Цымбалюк с мужем Игорем Пестриковым

Об официальных доходах Цымбалюк информации нет, но российские СМИ сообщают о ее многомиллионной недвижимости в Москве, дорогих авто и квартире в ЖК бизнес-класса в Ялте. "Обозреватель" пишет, что на дочь Инны зарегистрировано два земельных участка в Крыму, тогда как сама модель может владеть земельными "квадратами" и квартирами в Ярославской области. К слову, там же находится недвижимость трех бывших супруг Пестрикова и его двоих детей от предыдущих браков.

Где сейчас Инна Цымбалюк

Судя по фотографиям в социальных сетях и местоположению Instagram-аккаунта, Цымбалюк выехала из россии в Латвию вместе с дочерью-школьницей. И если фото с дочерью Инна изредка публикует в сети, то мужа не показывает.

Вероятно, сейчас Цымбалюк живет в Латвии

Цымбалюк - основатель и дизайнер бренда одежды. Однако на странице ее компании последняя публикация датирована 4 февраля 2022 года. К слову, под фотографией Инны в костюме собственного производства много негативных комментариев украинцев, которые возмущены молчанием звезды о российском нападении. В одном из комментариев модель подтвердила, что московский магазин закрыт.

У Цымбалюк был магазин одежды в москве

Украинка, судя по всему, продолжает общаться с россиянами. К примеру, недавно была в Париже с супругой российского баскетболиста Эвелиной Савельевой.

Инна Цымбалюк с Эвелиной Савельевой

Что говорит о войне в Украине

В 2022 году 27 февраля Цымбалюк разместила на своей странице молитву на украинском языке. Комментарии к этой публикации закрыты. Также стала делиться с подписчиками видео, где читает украинские стихи. Публично Цымбалюк не называла россию агрессором.

На странице уроженки Черновцов нет информационных постов о событиях российско-украинской войны. Зато модель часто показывает снимки с фотосессий или фото и видео, сделанные на отдыхе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда исчез звезда "Лиги смеха" Антон Лирник. Шоумен жил в россии, но после полномасштабного нападения на территорию Украины выехал, правда, не в родные края.