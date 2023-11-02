Де зараз "Міс Україна – Всесвіт 2006" Інна Цимбалюк: куди виїхала з рф із донькою від російського олігарха (фото)

На сторінці модель ділиться знімками з різних країн, а іноді читає українські вірші

Потрапляння до топ-20 конкурсу "Міс Всесвіт" у 2006 році принесло мешканці Чернівців Інні Цимбалюк популярність. Кар’єра моделі стрімко розвивалася: дівчина була ведучою телешоу ("Танцюю для тебе", "Погода", "Королева балу") і знімалася у фільмах та серіалах ("Серцю не накажеш").

Останні десять років українка проживала у росії, проте після початку повномасштабної війни виїхала звідти разом із донькою від російського бізнесмена. "Телеграф" розповідає, куди поділася 38-річна Інна Цимбалюк і чи говорить вона про російський напад на рідну країну.

Колись зірка українського екрану ретельно приховує особисте життя від чужих очей. Відомо, що в 2012 році вона вийшла заміж російського бізнесмена Ігоря Пестрикова, який старший за дівчину на 18 років. Познайомив їх друг Інни, російський артист-путініст Олександр Буйнов (колись Інна брала участь із росіянином в українському шоу "Зірка+зірка"). У червні 2015 року Цимбалюк народила дочку. Чи разом з чоловіком Інна досі – невідомо.

Знімки путініста-співака Буйнова з Інною і її чоловіком. Джерело: Twitter Велика

Що відомо про чоловіка Інни Цимбалюк

Як пише "Обозреватель", посилаючись на дані російських медіа, у Пестрикова великі проблеми зі справами на батьківщині. Від бізнес-імперії олігарха (займається металургією, торгівлею та нерухомістю) залишилися лише руїни, а за ним самим тягнеться кримінальний шлейф. Крім того, три роки тому підприємець оскандалився п’яною витівкою біля московського нічного клубу. Чоловік бігав вулицею зі зброєю та був затриманий поліцією. Через рік він знову "відзначився": погрожував місцевим мешканцям одного з котеджних містечок.

Інна Цимбалюк із чоловіком Ігорем Пестріковим

Про офіційні доходи Цимбалюк інформації немає, але російські ЗМІ повідомляють про її багатомільйонну нерухомість у москві, дорогі авто та квартиру в ЖК бізнес-класу в Ялті. "Обозреватель" пише, що на доньку Інни зареєстровано дві земельні ділянки в Криму, тоді як сама модель може володіти земельними "квадратами" та квартирами в Ярославській області. До речі, там же знаходиться нерухомість трьох колишніх дружин Пестрикова та його двох дітей від попередніх шлюбів.

Де зараз Інна Цимбалюк

Судячи з фотографій у соціальних мережах та розташування Instagram-акаунту, Цимбалюк виїхала з росії до Латвії разом із дочкою-школяркою. І якщо фото з дочкою Інна зрідка публікує у мережі, то чоловіка не показує.

Ймовірно, зараз Цимбалюк живе у Латвії

Цимбалюк – засновник та дизайнер бренду одягу. Проте на сторінці її компанії остання публікація датована 4 лютого 2022 року. До речі, під фотографією Інни у костюмі власного виробництва багато негативних коментарів українців, які обурені мовчанням зірки про російський напад. В одному із коментарів модель підтвердила, що московський магазин закрито.

Цимбалюк мала магазин одягу в москві

Українка, зважаючи на все, продовжує спілкуватися з росіянами. Наприклад, нещодавно була у Парижі з дружиною російського баскетболіста Евеліною Савельєвою.

Інна Цимбалюк з Евеліною Савельєвою

Що говорить про війну в Україні

У 2022 році 27 лютого Цимбалюк розмістила на своїй сторінці молитву українською мовою. Коментарі до цієї публікації закриті. Також почала ділитися з підписниками відео, де читає українські вірші. Публічно Цимбалюк не називала росію агресором.

На сторінці уродженки Чернівців немає інформаційних постів щодо подій російсько-української війни. Натомість модель часто показує знімки з фотосесій або фото та відео, зроблені на відпочинку.

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зникла зірка "Ліги сміху" Антон Лірник. Шоумен жив у росії, але після повномасштабного нападу на територію України виїхав, щоправда, не в рідні краї.