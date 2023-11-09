У поклонниц захватило дух: как сейчас выглядят красавцы Деймон и Стефан из "Дневников вампира" (фото)
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Два года назад друзья открыли совместный бизнес
Давние друзья и бывшие коллеги, звезды популярного в 2010-х годах сериала "Дневники вампира" Пол Уэсли и Йен Сомерхолдер посетили празднование в Нью-Йорке, чтобы отметить свою новую совместную обложку журнала DuJour. Телесага "Дневники вампира", завязанная на любовном треугольнике между братьями Деймоном и Стефаном Сальваторе с прекрасной Еленой Гилберт, выходила на экраны восемь лет с 2009 года.
Пол и Йен стали близкими друзьями с тех пор, как вместе снялись в сериале. А в 2021 году они выпустили бурбон Brother’s Bond, пишет justjared.
На мероприятии 41-летний Пол Уэсли выглядел стильно и строго в темно-синем коротком двубортном пальто и свитере в тон. 44-летний Йен Сомерхолдер был одет в кожаную куртку и черные джинсы, подчеркнув свободный образ серым шарфом.
Актеры вспомнили о съемках сериала и прокомментировали свои нынешние начинания. "Не хочу показаться дураком, но сейчас я работаю усерднее, чем когда мы были звездами шоу. Мы построили бизнес и управляем чертовой компанией", — сказал Йен журналу DuJour.
"В каком-то смысле это еще сложнее. Это не plug-and-play", — добавил Пол. Им приходилось быть на съемочной площадке почти каждый день, и казалось, что это было большое давление.
"Теперь ответственность ложится на нас. Каждая вещь находится под нашим контролем. И мы пытаемся расширяться и расти", — продолжил Пол.
Йен Сомерхолдер добавил, что неудачи и успехи начинаются с нас. "В телешоу над тобой так много слоев и уровней. Для нас с Полом, если мы потерпим неудачу, это будет на нашей совести", — сказал он.
Раньше "Телеграф" показывал, как сейчас выглядит Мэттью Дэвис, сыгравший в "Дневниках вампира" доктора Аларика "Рика" Зальцмана. Также он снимался в другом популярном сериале. Смотрите в следующей статье, кто из звезд "Блондинка в законе" почти не изменился, а кого просто не узнать!