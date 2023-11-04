Звезды сериала "Друзья" попрощались с Мэттью Перри: в сети показали кадры с места проведения похорон (видео)

Семья решила провести закрытую церемонию прощания с актером

В США спустя шесть дней после смерти похоронили актера Мэттью Перри, известного по роли Чендлера Бинга в ситкоме "Друзья". На закрытой церемонии присутствовали пятеро его коллег по культовому сериалу.

Как сообщает Daily Mail, проститься с Мэттью Перри пришли Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер. Видео с места проведения похорон показали в сети.

Так, Мэттью Перри похоронен на лос-анджелесском кладбище Форест-Лаун, которое находится напротив студии Warner Bros Studios, где и снимали на протяжении дести лет "Друзей". К слову, в этом же месте покоятся многие американские знаменитости, в том числе Пол Уокер, Кэрри Фишер, Бастер Китон.

Кадры, где пятеро актеров "Друзей" подходят к церкви, попали в сеть. На церемонии присутствовали родные Перри. Его отчим, Кейт Моррисон, был одним из тех, кто нес деревянный гроб. Прощание завершили песней Don't Give Up (с англ. — "Не сдавайся") Питера Гэбриела. Один из инсайдеров сказал журналистам, что на похоронах было "много слез и смеха".

Напомним, 29 октября 2023 года стало известно о смерти Мэттью Перри. Актера в 54-летнем возрасте нашли мертвым в гидромассажной ванне его дома в Лос-Анджелесе. Жизнь звезды "Друзей" была непростой. О борьбе с наркотиками и одиночестве Перри рассказал в своей книге "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", вышедшей в прошлом году.