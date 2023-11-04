Зірки серіалу "Друзі" попрощалися з Меттью Перрі: у мережі показали кадри з місця проведення похорону (відео)

Сім’я вирішила провести закриту церемонію прощання з актором

У США через шість днів після смерті поховали актора Меттью Перрі, відомого за роллю Чендлера Бінга в ситкомі "Друзі". На закритій церемонії були присутні п’ятеро його колег з культового серіалу.

Як повідомляє Daily Mail, попрощатися з Меттью Перрі прийшли Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Метт Леблан та Девід Швіммер. Відео з місця проведення похорону показали у мережі.

Так, Меттью Перрі похований на лос-анджелеському цвинтарі Форест-Лаун, що знаходиться навпроти студії Warner Bros Studios, де й знімали впродовж десяти років "Друзів". До речі, в цьому ж місці спочивають багато американських знаменитостей, у тому числі Пол Вокер, Керрі Фішер, Бастер Кітон.

Кадри, де п’ятеро акторів "Друзів" підходять до церкви, потрапили до мережі. На церемонії були присутні рідні Перрі. Його вітчим, Кейт Моррісон, був одним із тих, хто ніс дерев’яну труну. Прощання завершили піснею Don’t Give Up (з англ. — "Не здавайся") Пітера Гебріела. Один з інсайдерів сказав журналістам, що на похороні було "багато сліз та сміху".

Нагадаємо, 29 жовтня 2023 року стало відомо про смерть Меттью Перрі. Актора у 54-річному віці знайшли мертвим у гідромасажній ванні його будинку у Лос-Анджелесі. Життя зірки "Друзів" було непростим. Про боротьбу з наркотиками й самотність Перрі розповів у своїй книзі "Друзі, коханці та велика жахлива річ", що вийшла минулого року.