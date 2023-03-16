На кого променяла Деймона Елена из "Дневников вампира" и как она выглядит сейчас (фото)

Актриса, сыгравшая Елену Гилберт, поселилась в США и активно ведет свои соцсети

Американский сериал "Дневники вампира" выходил в течение 8 лет, начиная с 2009 года. Как и подростковый сериал "Сплетница", он был чрезвычайно популярен и подарил билет в счастливую жизнь многим актерам. И, прежде всего, это касается главных героев.

Что стало за много лет с Ниной Добрев, сыгравшей юную Елену, почему не сложились ее отношения с сериальным Дэймоном, из-за чего актриса внезапно покинула сериал и с кем встречается сейчас, решил узнать и рассказать "Телеграф". Также мы собрали для вас свежие фото популярной актрисы и ее нового бойфренда.

Нина Добрев — биография, интересные факты

Нина Добрев – канадская актриса болгарского происхождения, певица, фотомодель и гимнастка. Полное имя актрисы – Николина Константинова Добрева. 34 года. Прославилась благодаря ролям Елены Гилберт и Кэтрин Пирс в подростковом телесериале "Дневники вампира" (2009-2017), а также Клемм в сериале "Семья" (2019).

Елена в сериале и в жизни

С детства будущая звезда имела очень много увлечений: танцевала, занималась гимнастикой и рукоделием (это хобби она до сих пор мечтает превратить в бизнес), учила разные языки (свободно владеет французским, английским и болгарским). После окончания школы начала учиться на социолога, однако, из-за желания стать актрисой, учебу в вузе так и не завершила.

Любит путешествовать, в частности, в Европу. Занимается спортом: альпинизмом, сноубордингом, йогой, плаванием и волейболом. Во время съемок "Дневника вампира" жила в Атланте, но с 2015 года переселилась в Лос-Анджелес (США).

Личная жизнь

С 2011 по 2013 год встречалась с Йеном Сомерхолдером (Дэймоном из сериала). Ходят слухи, что причина кроется в постоянных отказах Добрев выходить замуж за актера, однако, на самом ли деле это так — неизвестно. Кстати, вскоре после расставания Йен женился на лучшей подруге актрисы — она тоже играла в сериале, но одну из второстепенных ролей.

Елена и Дэймон в сериале

С 2020-го она вместе с олимпийским сноубордистом Шоном Уайтом. Он — 36-летний американский сноубордист и скейтбордист, трехкратный олимпийский чемпион, обладатель наибольшего количества золотых медалей Всемирных экстремальных игр, который за свои рыжие волосы получил прозвище Летающий Помидор. В начале 2022 года он завершил свою спортивную карьеру. Известен благодаря большому количеству фильмов и игр о сноубординге. В 2011-м он даже снялся в роли самого себя в фильме "Секс по дружбе" с Милой Кунис и Джастином Тимберлейком.

Нина Добрев в роли Елены в "Дневниках вампира"

В сериале "Дневники вампира" начала сниматься в 20-летнем возрасте. За время съемок в 8-сезонном проекте получила немало наград и хороших отзывов о себе и своей героине. Общее количество наград – 23, шесть из которых она получила совместно с Иеном Сомерхолдером. В сериале она исполнила сразу четыре роли:

Добрая, милая и наивная Елена Гилберт, потерявшая семью; Злая, жестокая и самодовольная вампирка Кэтрин Пирс; Безумная бессмертная, вампирка-якорь Амара, которая хотела покончить с собой; Татия, в которую был влюблен Элайджа – это та самая Татия Петрова, кровь которой использовалась для создания древних вампиров.

После 6 сезона она решила покинуть проект. Мотивировала это тем, что хочет двигаться дальше и получать новые роли. Конечно, ходили слухи, что это связано с расставанием с Сомерхолдером и его женитьбой в 2015-м, однако официальных подтверждений этому нет. Известно, что позже Нина вернулась и сыграла в последней серии.

Фильмография Нины Добрев

2006 — Вдали от нее

2007 — Любовь на линии фронта

2007 — Обломки

2009 — Хлоя

2011 — Соседка по комнате

2011 — Арена

2012 — Хорошо быть тихоней

2014-2015 — Первородные

2015 — Последние девушки

2017 — Три икса: Реактивизация

2017 — Коматозники

2018 — 30 безумных желаний

2019 — Семья

2019 — Киллер по вызову

2021 — Аромат любви

2022 — Спасти любовь

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