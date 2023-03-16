На кого проміняла Деймона Єлена зі "Щоденників вампіра" і як вона виглядає зараз (фото)

Актриса, яка зіграла Єлену Ґілберт, оселилася у США й активно веде свої соцмережі

Американський серіал "Щоденники вампіра" виходив протягом 8 років, починаючи з 2009-го. Як і підлітковий серіал "Пліткарка", він був надзвичайно популярним і подарував квиток у щасливе життя багатьом акторам. І насамперед це стосується головних героїв.

Що сталося за багато років із Ніною Добрев, яка зіграла юну Єлену, чому не склалися її стосунки з серіальним Деймоном, через що актриса раптово покинула серіал і з ким зустрічається зараз, вирішив дізнатися та розповісти "Телеграф". Також ми зібрали для вас свіжі фото популярної акторки та її нового бойфренда.

Ніна Добрев — біографія, цікаві факти

Ніна Добрев — канадська актриса болгарського походження, співачка, фотомодель та гімнастка. Повне ім'я акторки — Ніколіна Константинова Добрева. 34 роки. Прославилася завдяки ролям Єлени Ґілберт і Кетрін Пірс у підлітковому телесеріалі "Щоденники вампіра" (2009—2017), а також Клем у серіалі "Сім'я" (2019).

Єлена у серіалі та в житті

З дитинства майбутня зірка мала дуже багато захоплень: танцювала, займалася гімнастикою та рукоділлям (це хобі вона досі мріє перетворити на бізнес), вчила різні мови (вільно володіє французькою, англійською та болгарською). Після завершення школи почала вчитися на соціолога, однак, через бажання стати акторкою, навчання у виші так і не завершила.

Любить подорожувати, зокрема до Європи. Займається спортом: альпінізмом, сноубордингом, йогою, плаванням та волейболом. Під час зйомок "Щоденника вампіра" жила в Атланті, але з 2015 року переселилася до Лос-Анджелеса (США).

Особисте життя

З 2011 по 2013 рік зустрічалася з Єном Сомерхолдером (Деймоном із серіалу). Ходять чутки, що причина криється у постійних відмовах Добрев виходити заміж за актора, однак, чи насправді це так — невідомо. До речі, незабаром після розставання Єн одружився з кращою подругою акторки — вона теж грала вампірку, але в Сутінках.

Єлена і Деймон у серіалі

З 2020-го вона разом з олімпійським сноубордистом Шоном Вайтом. Він — 36-річний американський сноубордист та скейтбордист, триразовий олімпійський чемпіон, володар найбільшої кількості золотих медалей Всесвітніх екстремальних ігор, який за своє руде волосся отримав прізвисько Летючий Помідор. На початку 2022 року він завершив свою спортивну кар’єру. Відомий завдяки великій кількості фільмів та ігор про сноуборд. У 2011-му він навіть знявся в ролі самого себе у фільмі "Секс по дружбі" з Мілою Куніс і Джастіном Тімберлейком.

Ніна Добрев у ролі Єлени в "Щоденниках вампіра"

У серіалі "Щоденники вампіра" почала зніматися у 20-річному віці. За час зйомок у 8-сезонному проєкті отримала чимало нагород і хороших відгуків про себе та свою героїню. Загальна кількість нагород — 23, шість із яких вона отримала спільно з Іеном Сомерхолдером. У серіалі вона виконала відразу чотири ролі:

Добра, мила і наївна Єлена Ґілберт, яка втратила сім'ю; Зла, жорстока та самовдоволена вампірка Кетрін Пірс; Божевільна безсмертна, вампірка-якір Амара, яка хотіла накласти на себе руки; Татію, в яку був закоханий Елайджа — це та сама Татія Петрова, кров якої використовувалася для створення древніх вампірів.

Після 6 сезону вона вирішила покинути проєкт. Мотивувала це тим, що хоче рухатися далі й отримувати нові ролі. Звісно, ходили чутки, що це пов’язано з розставанням із Сомерхолдером та його одруженням у 2015-му. Проте офіційних підтверджень цьому немає. Відомо, що пізніше Ніна повернулася і зіграла в останній серії.

Фільмографія Ніни Добрев

2006 — Далеко від неї

2007 — Любов на лінії фронту

2007 — Уламки

2009 — Хлоя

2011 — Сусідка по кімнаті

2011 — Арена

2012 — Добре бути тихонею

2014-2015 — Первородні

2015 — Останні дівчата

2017 — Три ікси: Реактивізація

2017 — Коматозники

2018 — 30 шалених бажань

2019 — Сім'я

2019 — Кілер за викликом

2021 — Аромат кохання

2022 — Врятувати кохання

Смішне відео про те, як називають акторку в житті

Раніше ми показували, як виглядає зараз Дженніфер Лоренс, яка зіграла Катніс Евердін у трилогії "Голодні ігри". Зараз акторці 32 роки і вона — одна з небагатьох голлівудських зірок, які отримали "Оскар" у ранньому віці.