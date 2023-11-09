У шанувальниць захопило дух: як зараз виглядають красені Деймон та Стефан із "Щоденників вампіра" (фото)

Два роки тому друзі відкрили спільний бізнес

Давні друзі та колишні колеги, зірки популярного у 2010-х роках серіалу "Щоденники вампіра" Пол Уеслі та Йєн Сомерхолдер відвідали святкування у Нью-Йорку, щоб відзначити свою нову спільну обкладинку журналу DuJour. Телесага "Щоденники вампіра", зав’язана на любовному трикутнику між братами Деймоном та Стефаном Сальваторе з прекрасною Оленою Гілберт, виходила на екрани вісім років із 2009 року.

Пол та Єн стали близькими друзями з того часу, як разом знялися в серіалі. А у 2021 році вони випустили бурбон Brother’s Bond, пише justjared.

На заході 41-річний Пол Уеслі виглядав стильно і строго у темно-синьому короткому двобортному пальті та светрі в тон. 44-річний Єн Сомерхолдер був одягнений у шкіряну куртку та чорні джинси, підкресливши вільний образ сірим шарфом.

Актори згадали про зйомки серіалу та прокоментували свої нинішні починання. "Не хочу здатися дурнем, але зараз я працюю більш старанно, ніж коли ми були зірками шоу. Ми побудували бізнес і керуємо чортовою компанією", — сказав Єн журналу DuJour.

"У якомусь сенсі це ще складніше. Це не plug-and-play", — додав Пол. Їм доводилося бути на знімальному майданчику майже щодня, і здавалося, що це був великий тиск.

"Тепер відповідальність лягає на нас. Кожна річ знаходиться під нашим контролем. І ми намагаємося розширюватись і рости", — продовжив Пол.

Йєн Сомерхолдер додав, що невдачі та успіхи починаються з нас. "У телешоу над тобою так багато верств і рівнів. Для нас із Полом, якщо ми зазнаємо невдачі, це буде на нашій совісті", — сказав він.

Пол Уеслі та Єн Сомерхолдер на обкладинці DuJour. Фото: Getty Images

Їм ставили серйозні запитання. Фото: Getty Images

Веселитися треба з розмахом! Фото: Getty Images

Вечірка вдалася. Фото: Getty Images

Друзі та бізнес-партнери підтримують одне одного. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" показував, як зараз виглядає Меттью Девіс, який зіграв у "Щоденниках вампіра" доктора Аларіка "Ріка" Зальцмана. Також він знімався в іншому популярному серіалі. Дивіться у наступній статті, хто із зірок " Блондинка в законі " майже не змінився, а кого просто не впізнати!