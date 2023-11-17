"Это не ноль, но туда прилетает": Ведущая ТСН Соломия Витвицкая рассказала о брате, который служит в ВСУ (видео)

Телеведущая рассказала, что ее брат и бывший муж в ВСУ

Популярная украинская телеведущая и ведущая ТСН Соломия Витвицкая призналась, что ее брат с женой и бывший муж служат в Вооруженных сил Украины. А именно в противовоздушной обороне.

Об этом телезвезда призналась в интервью Славе Демину.

По словам Соломии ее брат участвует в защите украинского неба от российских обстрелов.

"Мой брат готовит непосредственно самолеты-истребители, которые потом поднимаются в небо. Соответственно, постоянно они бывают в командировках. Это все равно не "ноль" по меркам, не окопы, не шаньси, но тем не менее, туда прилетает. И на самом деле, погибают и технические работники, и борттехники, и пилоты, часто даже на земле, потому что охотятся именно на самолеты", — рассказала Соломия Витвицкая.

По словам телеведущей, она очень переживает за брата и его жену, однако верит в лучшее.

Что касается бывшего мужа, то Витвицкая знает, что он работает в Генштабе и находится в Киеве. Телезвезда говорит, что поддержала его, когда он решил идти служить в Вооруженные силы Украины. Она отметила, что после развода они сохранили дружественные отношения и продолжают общаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Соломия Витвицкая отреагировала на критику за откровенные наряды в эфирах новостей. Телеведущая прокомментировала свои откровенные декольте в эфире "ТСН".