Лидер "Бумбокса" Хлывнюк объяснил коллегам, почему война касается каждого

Артист вспомнил, как вожди Ленин и Сталин расстреливали кобзарей

Известный украинский музыкант Андрей Хлывнюк недавно потролил вокалиста группы "Звери", поддержавшего российских захватчиков. А теперь служащий в ВСУ Андрей вспомнил трагическую страницу в истории Украины, связанную с украинскими кобзарями, чтобы "достучаться" до артистов, которые считают, что они "вне политики".

Об этом лидер группы "Бумбокс" написал на странице в Instagram. Тоталитарная советская власть всячески пыталась уничтожить слепых певцов как "неисправимый националистический элемент", ведь они символизировали культуру и несли традиции.

В советское время любые проявления любви к украинскости наказывались. Хлывнюк объяснил артистам, которые считают, что творчество должно быть "вне политики", почему война затронула каждого.

Артист вспомнил, как вожди пролетариата расстреливали кобзарей, а кобзы, бандуры и лиры сжигали, заменяя их на балалайки и гармошки. Хлывнюк подчеркнул, что культура никогда не была вне политики. Именно на культурном уровне все диктатуры уничтожали украинцев, пытаясь "убить" нашу идентичность.

Хлывнюк хорошо знает историю

Подобные процессы происходят сейчас. россия, которая продолжает традиции СССР, не изменилась, а на место Ленина и Сталина пришел новый вождь – Владимир Путин.

"Так называемым артистам, что вне политики, и тем, кто не может держать оружие из-за убеждения своей творческой натуры, желающим изменить мир своим искусством, учите историю. В 1918 году маньяк с позывным ленином издал приказ о запрете нищенства и обязал не брать кобзарей у заложники. По решению троек – расстреливать", – написал Хлывнюк.

В течение десятков лет кобзарей преследовали и убивали, а память о них пытались исказить. К счастью, сейчас эти трагические страницы нашей истории становятся более известными, давая понять, что война россии против Украины длится не два и не девять лет, а веками.

Ранее "Телеграф" писал, что Андрей Хлывнюк откровенно высказался о российских артистах, с которыми сотрудничал. Группа "Бумбокс" была очень популярна в россии, а солисту даже присваивали музыкальные награды.