20 лет назад: Виталий Козловский засветил архивное фото

Артист показал себя в восемнадцатилетнем возрасте

Украинский певец Виталий Козловский, ныне защищающий Украину от российских захватчиков, порадовал фанатов архивным контентом. Он обнародовал редкие фотографии.

Артист на своей странице в Instagram показал себя восемнадцатилетним. На фото у молодого исполнителя волосы до плеч, а рядом с ним — дизайнер Ирина Джус, которую просто не узнать.

Архивная фотография была сделана 20 лет назад. Артист тогда делал первые шаги на украинской сцене. В 2003 году Козловский уже был очень популярен и завоевал любовь поклонников на музыкальных проектах "Караоке на Майдане" и "Шанс".

Виталий Козловский с давней подругой

"20 лет назад! Тогда я еще не знал, что меня ждет впереди", — лаконично высказался Козловский.

Ранее "Телеграф" писал, что артист Виталий Козловский служил на востоке, а недавно его перевели в одну из частей Киева. Эта новость очень порадовала, прежде всего, семью знаменитости.