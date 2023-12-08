"Не творческий, слава Богу": певица Jerry Heil рассказала о любимом (фото)

Артистка полностью не открывает занавес своей личной жизни

Украинская певица и продюсер Jerry Heil, которая месяц назад рассекретила свои отношения, коротко рассказала о своем любимом. Артистка не любит, когда ее личная жизнь в эпицентре обсуждений, однако она поделилась, что ее избранник не является представителем шоу-бизнеса.

Знаменитость "Утру в большом городе" рассказала, что обнародовала лишь несколько фотографий, но держит интригу. Со временем звезда планирует рассказать обо всем подробнее.

"Да я особо ничего не показала, там несколько фотографий. Я думаю, придет время и я обо всем расскажу. Могу лишь сказать, что он не творческий, слава Богу", — уточнила Jerry Heil.

Является ли избранник певицы украинцем – неизвестно. Знаменитость лаконично отметила: "Не скажу".

Взгляды

Напомним, что Jerry Heil училась в престижном американском музыкальном колледже Беркли в Бостоне.

Певица помогает артистам, которые делают первые шаги в музыкальной карьере. Также известно, что Джерри подписала контракт, но его условия певица не обнародовала.

"В контракте сказано, что я не могу это разглашать. Но достаточно стандартные и комфортные условия я пыталась создать, потому что как артистка, имевшая похожие контракты с другими компаниями, не могу теперь сделать какие-то неудобные условия для своих артистов. Потому что я знаю, что они будут чувствовать. На 300 тысяч долларов никто штрафовать не будет, я думаю. Но все зависит от ситуации", — уточнила Jerry Heil.

Ранее "Телеграф" писал, что Jerry Heil по возвращении из США выступила в Киеве. Исполнительница подготовила для гостей особую программу – в сопровождении живого инструмента.