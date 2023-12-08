"Не творчий, слава Богу": співачка Jerry Heil розповіла про коханого (фото)

Артистка повністю не відкриває завісу свого особистого життя

Українська співачка та продюсерка Jerry Heil, яка місяць тому розсекретила свої стосунки, коротко розповіла про свого коханого. Артистка не любить, коли її особисте життя в епіцентрі обговорень, проте вона поділилася, що її обранець не є представником шоубізнесу.

Знаменитість "Ранку у відомому місті" розповіла, що оприлюднила лише кілька фотографій, але тримає інтригу. Згодом зірка планує розповісти про все детальніше.

"Та я особливо нічого не показала, там декілька фотографій. Я думаю, настане час і я про все розповім. Можу лише сказати, що він не творчий, слава Богу", — уточнила Jerry Heil.

Чи є обранець співачки українцем – невідомо. Знаменитість лаконічно зауважила: "Не скажу".

Погляди

Нагадаємо, що Jerry Heil навчалася у престижному американському музичному коледжі Берклі у Бостоні.

Наразі співачка допомагає артистам, які роблять перші кроки в музичні кар’єрі. Також відомо, що Джеррі підписала контракт, але його умови співачка не стала оприлюднювати.

"В контракті сказано, що я не можу це розголошувати. Але досить стандартні і комфортні умови я намагалася створити, тому що я як артистка, яка мала схожі контракти з іншими компаніями, не можу тепер зробити якісь незручні умови для своїх артистів. Бо я знаю, що вони будуть відчувати. На 300 тис доларів ніхто штрафувати не буде, я думаю. Але все залежить від ситуації", — уточнила Jerry Heil.

Раніше "Телеграф" писав, що Jerry Heil після повернення зі США виступила в Києві. Виконавиця підготувала для гостей особливу програму – у супроводі живого інструменту.