Певец Олег Кензов уехал из Украины? Что известно о деятельности артиста (фото)

Артист находится за пределами Украины и постоянно путешествует

Украинский певец Олег Кензов, ставший известным благодаря шоу "Х-фактор", в начале полномасштабного вторжения россии в Украину продемонстрировал проукраинскую позицию. Он занимался волонтерским делом, организовывал благотворительные концерты, а также откровенно высказывался о войне.

Вскоре стало известно, что артист уехал за пределы Украины, с тех пор исполнитель постоянно меняет местонахождение. На странице в Instagram можно увидеть немало кадров, сделанных в разных уголках мира.

Подписчики интересуются, как артисту удалось уехать во время войны

Когда Кензова спрашивали, как ему удалось уехать за пределы Украины во время войны, он отвечал, что уехал в рамках концертной деятельности.

Кензов в Париже

Путешествуя по разным странам, мужчина активно занимается музыкой и выпускает новые клипы преимущественно на русском языке. Недавно артист порадовал поклонников композицией "Я целую твои щеки". В ролике мужчина хорошо проводит время на роскошной яхте.

Подписчики не стали скрывать своего возмущения и прокомментировали премьеру артиста.

"Почему мне так неприятно смотреть на то, как украинский мужик сейчас кайфует на яхте и разговаривает на оккупантском языке?"

"Олег, я думаю, ты знал, что восторга новая песня на русском языке не вызовет. Видео хорошее, но песня рассчитана на российскую аудиторию в караоке-баре или на другой пьяной вечеринке".

"После одного комментария из россии о том, что "Олежка – красавчик, мы его здесь слушаем вовсю" уже стоило бы остановиться. Но деньги, традиционно, важнее".

В последнее время Кензов исполняет песни исключительно на русском. И это вызывает негодование у многих подписчиков.

Кензов – "настоящий джигит"

Блогер Богдан Беспалов не раз критиковал артиста. "Кто и как выпускает Олега Кензова снимать роскошные клипы на яхтах во время полномасштабного вторжения. Зашкварник, отрабатывающий пророссийскую культуру. Кто эти слушатели Кензова?" – удивлялся Беспалов.

Хотя Кензов периодически в соцсетях размещает посты, посвященные войне. Он призывает собирать средства для военных, а также делится информацией о друге, который служит в ЗСУ.

Напомним, что Олег Кензов стал узнаваемым артистом после участия во втором сезоне шоу "Х-фактор". Его песни "По кайфу" и "Ракета-бомба-петарда" стали очень популярны. Также Олег попробовал себя в роли ведущего 4 сезона реалити-шоу "Любовь на выживание" на "Новом канале".

Кензов с девушкой

В 2012 году он создал семью с Анастасией Полубесовой. У пары родилась дочь Эвелина, а уже в 2014-м влюбленные развелись.

Кензов долго не скучал и в 2015-м женился на Наталье, известной в Украине как DJ Madonna. Брак продлился три года. Наталья жаловалась, что отношения с певцом были очень тяжелыми, ведь мужчина ее постоянно унижал. Сам артист отрицал обвинение прежней в свою сторону.

"Это неправда. Это абсолютная ложь и я еще не слышал ни разу, чтобы бывшая какая-то жена говорила что-то нормальное о муже, который ее бросил... Злость. Злость, понимаете... Ушел от нее и не умер", — убеждал Олег.

Ранее "Телеграф" писал, что Олег Кензов рассказывал, какие черты характера в женщинах ему нравятся. Лишь одним взглядом красавчик может вскружить голову любой девушке.