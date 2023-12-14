"Зачем вы стреляете?": Зибров рассказал, как его родственники из рф стали зомби

По словам Зиброва, чтобы повлиять на мозг его родственников из россии, хватило всего несколько лживых сюжетов пропагандистов

Украинский певец Павел Зибров, который разоблачил запроданку Повалий, рассказал, что имеет родственников в стране-террористке. Он вспомнил, как лживая российская пропаганда убила здравый смысл его родственников и заставила поверить в "нацистов".

В интервью Дмитрию Гордону Зибров рассказал: если до оккупации Крыма и Донбасса россияне контактировали с украинцами, то уже в 2014 году заметили "фашистов" и "нацистов, убивающих детей". Чтобы запудрить мозг, хватило всего несколько лживых сюжетов.

"В 2014 году уже стало как-то прохладно с той стороны. Начинался разговор, братский, нормальный, но через две-три минуты он выглядел так: "А зачем вы стреляете, убиваете наших детишек на Донбассе? Что вы делаете?" Переходило на войну, хотя ограниченную эту войну, которая была в 2014-15-х годах. Я не хотел туда звонить по телефону", – признался исполнитель.

Диалог Зиброва с Гордоном

Непродолжительные диалоги с родными-россиянами ограничивались вопросами о здоровье, ведь они так или иначе через несколько минут сводили все к обвинениям в обстрелах Донбасса.

"Однажды звонок был к моему брату: "Если вам там плохо, приезжайте, мы вас здесь примем в Воронеже. Там нацисты, бендеровцы заполонили все". Мы смеемся. Там такая пропаганда. Они живут в ужасе", – вспомнил Павел Зибров.

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