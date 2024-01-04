"Главное, чтобы платила деньги": Алхим похвасталась отдыхом в Буковеле (фото)

Блогерша насчитала в Карпатах 80% русскоязычных

Скандальная украинская блогерша Анна Алхим, которая является ценителем русской музыки, уехала отдыхать на популярный горнолыжный курорт "Буковель". Отдых в самом сердце Карпат не очень понравился Алхим, знаменитость постоянно акцентировала внимание на том, как там дорого и как изрядно пришлось потрясти карманы.

Подписчикам стало понятно, что дело не только в ценах, но и в расточительстве знаменитости. Алхим на своей странице в Instagram рассказала, что приобрела горнолыжную экипировку, а также сноуборд.

Звезда уточнила, что все для интересной забавы на снегу она приобрела в конце отдыха, прежде всего чисто для фото. Только на одежду для катания и все снаряжение звезда потратила около 110 тысяч гривен.

Алхимова учится кататься

Блогерша отметила, что могла бы без проблем полететь на две недели на Мальдивы вместо "Буковеля", ведь потратилась по полной программе.

"Можно было на Мальдивы полететь дней на 14 в не**** й отель", — уточнила Алхим, рассказывая подписчикам о расходах.

Также блогерша насчитала в Карпатах 80% русскоязычных. Алхим отметила, что всем были безразличны языковые разногласия — "главное, чтобы платила деньги". Алхим рассказала, что в Карпатах люди разговаривают "не по-украински", а также поощрила подписчиков общаться на русском. К слову, Алхим уточнила, что иногда приходилось говорить по-украински.

"Здесь по**й на язык. Здесь виппроезд стоит 7800 за двоих в день, им по**, на каком языке я его покупаю. Все приезжие говорят на русском. Местные на украинском, но это больше закарпатский. Прикольно звучит, даже я говорила", – делилась впечатлениями знаменитость.

Ранее "Телеграф" писал, что Анна Алхим отмечала, что украинцы не обязаны говорить по-украински. Она это объясняет так: Украина — свободная страна.