"Головне, щоб платила гроші": Алхім похизувалася відпочинком в Буковелі (фото)

Блогерка нарахувала в Карпатах аж 80% російськомовних

Скандальна українська блогерка Анна Алхім, яка є поціновувачкою російської музики, поїхала відпочивати на популярний гірськолижний курорт "Буковель". Відпочинок у самому серці Карпат не дуже сподобався Алхім, знаменитість постійно акцентувала увагу на тому, як там дорого і як добряче довелось потрусити кишені.

Підписникам стало зрозуміло, що справа не лише в цінах, а й в марнотратстві знаменитості. Алхім на своїй сторінці в Instagram розповіла, що придбала гірськолижну екіпіровку, а також сноуборд.

Знаменитість уточнила, що все для цікавої забави на снігу вона придбала наприкінці відпочинку, передусім суто для фото. Лише на одяг для катання та все спорядження зірка витратила приблизно 110 тисяч гривень.

Алхімова вчиться кататися

Блогерка наголосила, що могла б без проблем полетіти на два тижні на Мальдіви замість "Буковелю", адже витратилася по повній програмі.

"Можна було на Мальдіви полетіти днів на 14 у не****вий готель", – уточнила Алхім, розповідаючи підписникам про витрати.

Також блогерка нарахувала в Карпатах аж 80% російськомовних. Алхім наголосила на тому, що всім було байдуже на мовні розбіжності – "головне, аби платила гроші". Алхім розповіла, що на Закарпатті люди розмовляють "не українською", а також заохотила підписників спілкуватися російською. До слова, Алхім уточнила, що іноді доводилося говорити українською.

"Тут усім по**й на мову. Тут віппроїзд коштує 7800 за двох на день, їм по**й, якою мовою я його купую. Тут усі приїжджі розмовляють російською. Місцеві українською, але це більше закарпатська. Прикольно звучить, навіть я говорила", – ділилася враженнями знаменитість.

Раніше "Телеграф" писав, що Анна Алхім наголошувала, що українці не зобов'язані говорити українською. Вона це пояснєє так: Україна — вільна країна.