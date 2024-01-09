"Был заложником российских нарративов": почему исчез актер сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков и где он сейчас

До начала полномасштабного вторжения России в Украину актер говорил, что "война не нужна никому"

Украинский актер Дмитрий Лаленков, сошедший на олимп популярности благодаря сериалу "Леся+Рома" , в свое время очень часто фигурировал на телеэкранах. Однако в 2008 году после выхода последней серии комедийного сериала актер практически исчез.

"Телеграф" поинтересовался, где находится Лаленков, как складывается его творческая деятельность и что он говорит о войне. Украинская актриса Ирма Витовская, мастерски сыгравшая Лесю, отмечала, что артист, который родом из Луганска, был заложником российской пропаганды.

"Я знаю, каким Дима был в начале. Он языка не знал, для него история Украины, — это было… Он был заложником всех нарративов России. Но он стал на нашу позицию. Он очень помогает, он знает, он открыл историю", – в одном из интервью рассказывала Ирма Витовская.

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После 2014 года предложений сниматься в сериалах Лаленков практически не имел. Актер сохранял толерантность и в отношении украинской аудитории, и в отношении российской.

"Я уверен, что мои дружеские и рабочие связи мгновенно возобновились бы, если бы было потепление между странами. Сейчас я, к сожалению, по понятным причинам должен отказываться от предложений. Потому что у нас общество такое взъерошеное все и постоянно ищет врагов, и никак не найдет, кого бы съесть", — рассказывал артист.

Дмитрий Лаленков был заложником нарративов России

Накануне полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину Лаленков в соцсети разместил фотографии украинского и российского флагов и высказался, что, мол, война сейчас никому не нужна. Но в феврале 2022 Дмитрий этот пост удалил и начал поддерживать украинцев, осуждая действия россиян.

В частности, в соцсетях Лаленков писал об оккупированном российскими оккупантами Донбассе, откуда он родом.

"Это моя родина сегодня. Каждое животное, ступившее на нашу землю, каждый нелюдь, с улыбкой выпустивший снаряд по нашей страдающей родине... Дождется своего страшного, невероятного конца... И исчезнет с жутким криком страха и боли!", — высказывался Лаленков в Instagram.

Периодически на странице в Instagram актер говорит о войне. В частности, он писал, как чувствуют себя женщины с детьми, которые знают, что такое война.

Женщины с детьми, знающие настоящее лицо войны

"Две фотографии — из Украины и Израиля. Вот так выглядят матери в стране, что живет рядом долбанным соседом", — писал актер.

Известно, что Дмитрий Лаленков занимался также волонтерской деятельностью, пока он находится в Украине.

Ранее Телеграф писал, что Ирма Витовская удивила поклонников признанием. Она родственница исполнительницы Тины Кароль.