"Мы с Тиной родственники": актриса Ирма Витовская удивила поклонников признанием

Звезды признались, что общие семейные праздники устраивают редко

Недавно певица Тина Кароль показала трогательные фото со взрослым сыном. А впоследствии украинская актриса Ирма Витовская удивила признанием, что она родственница исполнительницы Тины Кароль.

Как-то Тина Кароль рассказывала, что сестра Ирмы Витовской вышла замуж за родного брата Тины. Украинская актриса не отрицала эту информацию, а также уточнила, часто ли они с Тиной устраивают семейные праздники. Об этом знаменитость упомянула в интервью Алине Доротюк.

"Да, мы родственники. Я не думаю, что у нас есть время на то, чтобы родниться. Шоубизнес еще больше не держится места дислокации. Но да, у нас были определенные семейные встречи, когда были праздники. Это очень редко", — рассказала Витовская.

Напомним, что Тина Кароль имеет старшего брата Станислава Либермана. Еще в 2018 году артистка говорила, что Ирма Витовская и она родственники. Тогда Тина рассказывала, что сватала брата Станислава сестре Ирмы Витовской.

"Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наталью, сестру Ирмы за Стасика, за моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек", — вспоминала Кароль.

Кароль отмечала, что она является поклонницей творчества Ирмы Витовской еще во времена, когда актриса прекрасно играла в юмористическом сериале "Леся+Рома".

Ранее "Телеграф" писал, как изменились главные герои сериала "Леся+Рома". Экранной паре зрители часто приписывали роман, но Ирма Витовская-Ванца и Дмитрий Лаленков скорее относились друг к другу на съемках как брат и сестра.