"Ми з Тіною родички": акторка Ірма Вітовська здивувала шанувальників зізнанням

Зірки зізналися, що спільні сімейні свята влаштовують рідко

Нещодавно співачка Тіна Кароль показала зворушливі фото з дорослим сином. А згодом українська акторка Ірма Вітовська здивувала зізнанням, що вона є родичкою виконавиці Тіни Кароль.

Якось Тіна Кароль розповідала, що сестра Ірми Вітовської вийшла заміж за рідного брата Тіни. Українська акторка не заперечила цю інформацію, а також уточнила, чи часто вони з Тіною влаштовують сімейні свята. Про це знаменитість згадала в інтерв’ю Аліні Доротюк.

"Так, ми родички. Я не думаю, що в нас є час на те, аби родичатися. Шоубізнес ще більше не тримається місця дислокації. Але так, ми мали певні сімейні зустрічі, коли були свята. Це дуже рідко", — розповіла Вітовська.

Нагадаємо, що Тіна Кароль має старшого брата Станіслава Лібермана. Ще 2018 року артистка говорила, що Ірма Вітовська і вона — родичі. Тоді Тіна розповідала, що сватала брата Станіслава до сестри Ірми Вітовської.

"Я пам'ятаю, як ми їх сватали. Ми приходили просити вийти заміж Наталку, сестру Ірми за Стасіка,за мого брата. Ми прийшли всією родиною просити, аби вони згодились віддати свою квіточку", — пригадувала Кароль.

Кароль наголошувала, що вона є палкою шанувальницею творчості Ірми Вітовської ще за часів, коли акторка чудово грала у гумористичному серіалі "Леся+Рома".

Раніше "Телеграф" писав, як змінилися головні герої серіалу "Леся+Рома". Екранній парі глядачі часто пророкували роман, але Ірма Вітовська-Ванца та Дмитро Лалєнков швидше ставилися один до одного на зйомках як брат і сестра.