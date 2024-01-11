Горячая Джей Ло сверкнула платьем украинского дизайнера в новом клипе (видео)

Дизайнер Иван Фролов создал платье специально для Дженнифер Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес, поражающая не только репертуаром, но и красивыми прическами и изысканным стилем, выпустила новую песню и клип "Can’t Get Enough", а премьера ее нового альбома состоится 16 февраля. В клипе Лопес была одета в платье украинского дизайнера Ивана Фролова, который сотрудничает со многими мировыми знаменитостями.

Платье не имеет копий, единственный его экземпляр достался певице, об этом модельер рассказал в комментарии ELLE. Это белое свадебное платье с длинным шлейфом, оно имеет корсет, а изюминка издения - два сердца, украшенные кристаллами.

Иван Фролов сотрудничает со многими знаменитостями

Оригинальный наряд прекрасно подчеркнул фигуру 54-летней Джей Ло. Для дизайнера FROLOV это незаурядная радость, ведь он давно мечтал воплотить свои идеи именно для Лопес.

Новый клип Дженнифер Лопес

Платье дизайнера впервые было представлено осенью на Неделе моды в Лондоне. Это наряды из новой коллекции "Song to Song" сезона осень-зима 2023-2024.

"Всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье FROLOV. Но одновременно очень хотелось, чтобы для этого был какой-то особый повод, особый момент. В это сложно поверить, однако так и произошло", — подчеркнул дизайнер.

Известно, что платье забронировали стилисты Дженнифер Лопес после показа коллекции. Осенью было решено, что певица создает новый клип именно в этом образе.

Образ для Бейонсе также создал Фролов

Добавим, что украинский бренд FROLOV пришелся по душе многим звездам. В прошлом году наряды Ивана Фролова понравились Бейонсе, Maneskin, Megan Thee Stallion, Сабине Карпентер, Тине Кароль, Джамале и другим знаменитостям.

Ранее "Телеграф" писал, что Дженнифер Лопес прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в повседневном луке. Знаменитость была с дочерью Эммой.