Горячая Джей Ло сверкнула платьем украинского дизайнера в новом клипе (видео)
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Дизайнер Иван Фролов создал платье специально для Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес, поражающая не только репертуаром, но и красивыми прическами и изысканным стилем, выпустила новую песню и клип "Can’t Get Enough", а премьера ее нового альбома состоится 16 февраля. В клипе Лопес была одета в платье украинского дизайнера Ивана Фролова, который сотрудничает со многими мировыми знаменитостями.
Платье не имеет копий, единственный его экземпляр достался певице, об этом модельер рассказал в комментарии ELLE. Это белое свадебное платье с длинным шлейфом, оно имеет корсет, а изюминка издения - два сердца, украшенные кристаллами.
Оригинальный наряд прекрасно подчеркнул фигуру 54-летней Джей Ло. Для дизайнера FROLOV это незаурядная радость, ведь он давно мечтал воплотить свои идеи именно для Лопес.
Платье дизайнера впервые было представлено осенью на Неделе моды в Лондоне. Это наряды из новой коллекции "Song to Song" сезона осень-зима 2023-2024.
"Всегда мечтал одеть Дженнифер Лопес в платье FROLOV. Но одновременно очень хотелось, чтобы для этого был какой-то особый повод, особый момент. В это сложно поверить, однако так и произошло", — подчеркнул дизайнер.
Известно, что платье забронировали стилисты Дженнифер Лопес после показа коллекции. Осенью было решено, что певица создает новый клип именно в этом образе.
Добавим, что украинский бренд FROLOV пришелся по душе многим звездам. В прошлом году наряды Ивана Фролова понравились Бейонсе, Maneskin, Megan Thee Stallion, Сабине Карпентер, Тине Кароль, Джамале и другим знаменитостям.
Ранее "Телеграф" писал, что Дженнифер Лопес прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в повседневном луке. Знаменитость была с дочерью Эммой.