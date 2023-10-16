С небинарной дочерью за ручку: Джей Ло прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в повседневном луке (фото)

15-летняя Эма не считает себя ни девочкой, ни мальчиком и отзывается на "они"

Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес, которая не раз демонстрировала отменное чувство стиля, прошлась по улицам Лос-Анджелеса в актуальном повседневном аутфите. Но в этот раз 54-летняя актриса была не одна.

В воскресенье, 15 октября, Лопес отправилась на шопинг со своей 15-летней дочерью Эммой. Девочка, а также ее родной брат Макс, родилась в браке Джей Ло с исполнителем Марком Энтони. Напомним, что супруги развелись в июне 2014 года.

В прошлом году актриса заявила, что ее дочь теперь не девочка и не мальчик — Дженнифер представила Эмму как небинарную личность. Звездная мама называет дочь не "она", а "они".

При помощи гендерно-нейтрального местоимения, известная личность публично объявила, что ее ребенок — небинарная персона, то есть человек, который не определяет себя исключительно как женщина или мужчина.

Дженнифер Лопес с дочкой Эммой. Фото: Getty Images

Эмма была в обычной футболке и больших черных шортах, в кедах и в бейсболке на голове. Лопес прогулялась в серых лосинах, белой кофте на одно плечо и кроссовках в тон. Свой образ звезда дополнила солнцезащитными очками и собрала волосы с помощью резинки.

Эмма не считает себя ни девочкой, ни мальчиком. Фото: Getty Images

Джей Ло в стильном повседневном образе. Фото: Getty Images

Ранее Дженнифер Лопес очаровала нежным образом в цветочном платье. Наряд был расписан вручную.