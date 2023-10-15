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Окуталась желто-синем флагом: 65-летняя Мадонна начала свой мировой тур с поддержки Украины (фото, видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Мадонна во время The Celebration World Tour 14 октября 2023 года Новость обновлена 15 октября 2023, 12:09
Мадонна во время The Celebration World Tour 14 октября 2023 года. Фото Getty Images; коллаж - Телеграф

Певица с самых первый дней вторжения рф заявила о своей любви к украинцам

Американская исполнительница Мадонна открыла свой масштабный музыкальный тур — The Celebration World Tour. Первый концерт мировой звезды прошел в британском Лондоне в субботу, 14 октября, и запомнился зрителям не только эпатажными выступлениями звезды, но и ее публичной поддержкой воюющей с россией Украины.

Во время своего шоу Мадонна, которой в этом году исполнилось 65 лет, надела на себя украинский флаг и еще раз громко заявила о своей любви к храбрым украинцам. Во время исполнения песни Don't Cry for Me Argentina певица громко произнесла фразу "No fear" ("Нет страха"), после чего за ней начали повторять поклонники знаменитости в зале.

Это первый из шести распроданных концертов звезды в Лондоне на O2 Arena. Режиссером шоу выступил Джейми Кинг, а музыкальным руководителем Стюарт Прайс.

"В уникальном отражении своей непревзойденной карьеры Мадонна взяла восторженную публику в эмоциональное путешествие через некоторые из своих величайших хитов, включая песни, которые она не исполняла на сцене десятилетиями. С начала карьеры и до статуса королевы шоу фиксирует прошлое Мадонны, заглядывая в будущее", — пишут в Инстаграме Unison Ukraine, которые поделились видео момента, когда Мадонна окутывается в желто-синий флаг.

мадонна с микрофоном
Мадонна надела сине-желтый флаг. Фото: Getty Images
мадонна в платье
Фигуре 65-летней певицы могут позавидовать молодые девушки. Фото: Getty Images
мадонна на сцене
Фото: Getty Images

Напомним, что в конце июня фанатов потрясло известие о срочной госпитализации певицы. Она попала в больницу с бактериальной инфекцией и несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии. Из-за этого ей пришлось отложить турне, которое изначально должно было начаться 15 июля в Ванкувере (Канада). Позже стало известно, что Мадонна начала чувствовать себя намного лучше, однако все еще была прикована к постели.

Ранее стало известно, что известная американская певица Мадонна, показавшая свое лицо после пластики, разошлась со своим 23-летним женихом Эндрю Дарнеллом. 65-летняя звезда теперь встречается с молодым спортсменом.

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