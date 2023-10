Огорнулася жовто-синім прапором: 65-річна Мадонна розпочала свій світовий тур із підтримки України (фото, відео)

Співачка з перших днів вторгнення рф заявила про свою любов до українців

Американська виконавиця Мадонна відкрила свій масштабний музичний тур — The Celebration World Tour. Перший концерт світової зірки пройшов у британському Лондоні в суботу, 14 жовтня, і запам’ятався глядачам не лише епатажними виступами зірки, а і її публічною підтримкою України, що воює з росією.

Під час свого шоу Мадонна, якій цього року виповнилося 65 років, вдягла на себе український прапор і ще раз голосно заявила про свою любов до хоробрих українців. Під час виконання пісні Don’t Cry for Me Argentina співачка голосно вимовила фразу "No fear" ("Ні страху"), після чого за нею почали повторювати шанувальники знаменитості в залі.

Це перший із шести розпроданих концертів зірки у Лондоні на O2 Arena. Режисером шоу виступив Джеймі Кінг, а музичним керівником Стюарт Прайс.

"В унікальному відображенні своєї неперевершеної кар’єри Мадонна взяла захоплену публіку в емоційну подорож через деякі зі своїх найбільших хітів, включаючи пісні, які вона не виконувала на сцені десятиліттями. Із початку карʼєри та до статусу королеви, шоу фіксує минуле Мадонни, заглядаючи у майбутнє", — пишуть в Інстаграмі Unison Ukraine, які поділилися відео моменту, коли Мадонна огортається у жовто-синій прапор.

Мадонна одягла синьо-жовтий прапор. Фото: Getty Images

Фігурі 65-річної співачки можуть позаздрити молоді дівчата. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Нагадаємо, що наприкінці червня фанатів вразила звістка про термінову госпіталізацію співачки. Вона потрапила до лікарні з бактеріальною інфекцією та кілька днів перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Через це їй довелося відкласти турне, яке спочатку мало розпочатися 15 липня у Ванкувері (Канада). Пізніше стало відомо, що Мадонна почала почуватися набагато краще, проте все ще була прикута до ліжка.

Раніше стало відомо, що відома американська співачка Мадонна, яка показала своє обличчя після пластики, розійшлася зі своїм 23-річним нареченим Ендрю Дарнеллом. 65-річна зірка тепер зустрічається з молодим спортсменом.