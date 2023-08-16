Мадонні — 65: як зараз виглядає співачка (фото)

Обличчя співачки сьогодні дуже відрізняється від того, яким воно було на початку її кар’єри

Найпопулярнішій американській співачці Мадонні сьогодні, 16 серпня, виповнюється 65 років. Півроку тому поп-діва вразила публіку, з’явившись на 65-й церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" з роздутим обличчям.

Мадонна на церемонії "Греммі". Фото: Getty Images

Мадонна на церемонії вручення "Греммі". Фото: Getty Images

Зірка премію не отримала, але вийшла на сцену представляти виконавців хіта Unholy Сема Сміта та Кім Петрас. Тоді на зовнішній вигляд співачки звернули увагу всі гості церемонії, і навіть найвідданіші шанувальники її ледве впізнали.

Мадонна на врученні премії "Греммі". Фото: Getty Images

Мадонна на врученні премії "Греммі". Фото: Getty Images

Щоправда, незабаром знаменитість знову мала інакший вигляд. Обличчя співачки дуже відрізняється від того, яким воно було на початку її кар’єри.

Мадонна до і після "Греммі"

Спільні фото Мадонни з її новим 29-річним хлопцем, тренером з боксу Джошем Поппером з’явилися у мережі на початку березня. На них, розлучившись зі своїм 23-річним нареченим Ендрю Дарнеллом, поп-ікона обіймає Поппера, стискаючи його руку і притискаючись губами до плеча.

Мадонна з новим обранцем, березень 2023. Фото: Daily Mail

Наприкінці червня фанатів вразила звістка про термінову госпіталізацію співачки. Вона потрапила до лікарні з бактеріальною інфекцією та кілька днів перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Через це їй довелося відкласти світове турне Celebration, яке мало розпочатися 15 липня у Ванкувері (Канада). Пізніше стало відомо, що стан Мадонни залишається не дуже добрим — вона почувала себе набагато краще, проте була прикута до ліжка.

А тиждень тому артистка опублікувала в Instagram серію фото у стильному образі. "Всі одягнені, і нема куди йти… Але скоро, дуже скоро я поїду до вас. #celebrationtour", — написала вона.

На початку кар’єри знаменитість виглядала зовсім інакше. На цьому знімку американська співачка у Нью-Йорку, 1984 рік.

Фото: Getty Images

Мадонна з Джорджем Гаррісоном, березень 1986 року. Фото: Getty Images

Мадонна на 54-й церемонії "Золотий глобус", 1997 рік. Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як Мадонна пояснила своє роздуте обличчя на церемонії цьогорічного вручення премії "Греммі". Вона опублікувала у Twitter фото з досить іронічним підписом.