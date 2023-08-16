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Мадонні — 65: як зараз виглядає співачка (фото)

Автор
Юлія Тараненко Юлія Тараненко
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Мадонна на Суперкубку американської НФЛ, 2012 рік Новина оновлена 16 серпня 2023, 13:33
Мадонна на Суперкубку американської НФЛ, 2012 рік

Обличчя співачки сьогодні дуже відрізняється від того, яким воно було на початку її кар’єри

Найпопулярнішій американській співачці Мадонні сьогодні, 16 серпня, виповнюється 65 років. Півроку тому поп-діва вразила публіку, з’явившись на 65-й церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" з роздутим обличчям.

Мадонна
Мадонна на церемонії "Греммі". Фото: Getty Images
Мадонна
Мадонна на церемонії вручення "Греммі". Фото: Getty Images

Зірка премію не отримала, але вийшла на сцену представляти виконавців хіта Unholy Сема Сміта та Кім Петрас. Тоді на зовнішній вигляд співачки звернули увагу всі гості церемонії, і навіть найвідданіші шанувальники її ледве впізнали.

Мадонна
Мадонна на врученні премії "Греммі". Фото: Getty Images
Мадонна
Мадонна на врученні премії "Греммі". Фото: Getty Images

Щоправда, незабаром знаменитість знову мала інакший вигляд. Обличчя співачки дуже відрізняється від того, яким воно було на початку її кар’єри.

Мадонна
Мадонна до і після "Греммі"

Спільні фото Мадонни з її новим 29-річним хлопцем, тренером з боксу Джошем Поппером з’явилися у мережі на початку березня. На них, розлучившись зі своїм 23-річним нареченим Ендрю Дарнеллом, поп-ікона обіймає Поппера, стискаючи його руку і притискаючись губами до плеча.

Мадонна
Мадонна з новим обранцем, березень 2023. Фото: Daily Mail

Наприкінці червня фанатів вразила звістка про термінову госпіталізацію співачки. Вона потрапила до лікарні з бактеріальною інфекцією та кілька днів перебувала у відділенні інтенсивної терапії. Через це їй довелося відкласти світове турне Celebration, яке мало розпочатися 15 липня у Ванкувері (Канада). Пізніше стало відомо, що стан Мадонни залишається не дуже добрим — вона почувала себе набагато краще, проте була прикута до ліжка.

А тиждень тому артистка опублікувала в Instagram серію фото у стильному образі. "Всі одягнені, і нема куди йти… Але скоро, дуже скоро я поїду до вас. #celebrationtour", — написала вона.

Мадонна
Мадонна
Мадонна
Мадонна
Мадонна

На початку кар’єри знаменитість виглядала зовсім інакше. На цьому знімку американська співачка у Нью-Йорку, 1984 рік.

Мадонна
Фото: Getty Images
Мадонна та Джордж Гаррісон
Мадонна з Джорджем Гаррісоном, березень 1986 року. Фото: Getty Images
Мадонна
Мадонна на 54-й церемонії "Золотий глобус", 1997 рік. Фото: Getty Images

Раніше ми розповідали, як Мадонна пояснила своє роздуте обличчя на церемонії цьогорічного вручення премії "Греммі". Вона опублікувала у Twitter фото з досить іронічним підписом.

Теги:
#Мадонна #Зірка #Знаменитість