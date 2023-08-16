Мадонне - 65: как сейчас выглядит певица (фото)

Лицо певицы сегодня очень отличается от того, каким оно было в начале ее карьеры

Популярнейшей американской певице Мадонне сегодня, 16 августа, исполняется 65 лет. Полгода назад поп-дива поразила публику, появившись на 65-й церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" с раздутым лицом.

Мадонна на церемонии "Грэмми". Фото: Getty Images

Мадонна на церемонии вручения "Грэмми". Фото: Getty Images

Звезда премию не получила, но вышла на сцену с представлением исполнителей хита Unholy Сэма Смита и Ким Петрас. Тогда на внешний вид певицы обратили внимание все гости церемонии, и даже самые преданные поклонники ее едва узнали.

Мадонна на вручении премии "Грэмми". Фото: Getty Images

Мадонна на вручении премии "Грэмми". Фото: Getty Images

Правда, вскоре знаменитость вновь выглядела по-другому. Лицо певицы очень отличается от того, каким оно было в начале ее карьеры.

Мадонна до и после "Грэмми"

Совместные фото Мадонны с ее новым 29-летним парнем, тренером по боксу Джошем Поппером появились в сети в начале марта. На них, расставшись со своим 23-летним женихом Эндрю Дарнеллом, поп-икона обнимает Поппера, сжимая его руку и прижимаясь губами к плечу.

Мадонна с новым избранником, март 2023. Фото: Daily Mail

В конце июня фанатов потрясло известие о срочной госпитализации певицы. Она попала в больницу с бактериальной инфекцией и несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии. Из-за этого ей пришлось отложить мировое турне Celebration, которое должно было начаться в 15 июля в Ванкувере (Канада). Позже стало известно, что состояние Мадонны остается не очень хорошим — она чувствовала себя намного лучше, однако все еще была прикована к постели.

А неделю назад артистка опубликовала в Instagram серию фото в стильном образе. "Все одеты, и некуда идти… Но скоро, очень скоро я поеду к вам. #celebrationtour", — написала она.

В начале карьеры знаменитость выглядела совсем по-другому. На этом снимке американская певица в Нью-Йорке, 1984 год.

Фото: Getty Images

Мадонна с Джорджем Гаррисоном, март 1986 года. Фото: Getty Images

Мадонна на 54-й церемонии "Золотой глобус", 1997 год. Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, как Мадонна объяснила свое раздутое лицо на церемонии вручения премии "Грэмми" в этом году. Она опубликовала в Twitter фото с довольно ироничной подписью.