Мадонне - 65: как сейчас выглядит певица (фото)
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Лицо певицы сегодня очень отличается от того, каким оно было в начале ее карьеры
Популярнейшей американской певице Мадонне сегодня, 16 августа, исполняется 65 лет. Полгода назад поп-дива поразила публику, появившись на 65-й церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" с раздутым лицом.
Звезда премию не получила, но вышла на сцену с представлением исполнителей хита Unholy Сэма Смита и Ким Петрас. Тогда на внешний вид певицы обратили внимание все гости церемонии, и даже самые преданные поклонники ее едва узнали.
Правда, вскоре знаменитость вновь выглядела по-другому. Лицо певицы очень отличается от того, каким оно было в начале ее карьеры.
Совместные фото Мадонны с ее новым 29-летним парнем, тренером по боксу Джошем Поппером появились в сети в начале марта. На них, расставшись со своим 23-летним женихом Эндрю Дарнеллом, поп-икона обнимает Поппера, сжимая его руку и прижимаясь губами к плечу.
В конце июня фанатов потрясло известие о срочной госпитализации певицы. Она попала в больницу с бактериальной инфекцией и несколько дней находилась в отделении интенсивной терапии. Из-за этого ей пришлось отложить мировое турне Celebration, которое должно было начаться в 15 июля в Ванкувере (Канада). Позже стало известно, что состояние Мадонны остается не очень хорошим — она чувствовала себя намного лучше, однако все еще была прикована к постели.
А неделю назад артистка опубликовала в Instagram серию фото в стильном образе. "Все одеты, и некуда идти… Но скоро, очень скоро я поеду к вам. #celebrationtour", — написала она.
В начале карьеры знаменитость выглядела совсем по-другому. На этом снимке американская певица в Нью-Йорке, 1984 год.
Ранее мы рассказывали, как Мадонна объяснила свое раздутое лицо на церемонии вручения премии "Грэмми" в этом году. Она опубликовала в Twitter фото с довольно ироничной подписью.