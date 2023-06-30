Появились новые подробности о состоянии Мадонны после госпитализации: не может встать с кровати

Артистка продолжает лечение дома

Поп-икона, популярнейшая американская певица, 64-летняя Мадонна ранее была госпитализирована из-за серьезной бактериальной инфекции. Из больницы, где она пребывала в отделении интенсивной терапии, ее выписали в четверг, 29 июня, и отправили домой, где она и продолжит лечение.

Как сообщает портал TMZ, артистка чувствует себя намного лучше, однако все еще прикована к постели и не может самостоятельно подняться. Также сообщается, что Мадонну постоянно тошнит, и инфекция продолжает наносить ущерб ее телу.

"Ее здоровье улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление", — сообщил менеджер Мадонны Гай Осири на своей странице в Инстаграм.

Отметим, что 15 июля в Ванкувере, Канада, должен был начаться масштабный тур Мадонны "Celebration". Концерты планировались по США и Канаде до начала октября, а затем артистка должна была отправиться в Европу. Судя по всему тур откладывается, хотя сама артистка этого не хочет. Окончательное решение еще не принято.

Как сообщалось ранее, в начале февраля певица озадачила своих поклонников внешним видом во время церемонии награждения "Грэмми-2023". На сцене она появилась с раздутым лицом, и даже фанаты ее едва узнали.