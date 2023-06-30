З’явилися нові подробиці про стан Мадонни після госпіталізації: не може встати з ліжка

Артистка продовжує лікування вдома

Поп ікона, найпопулярніша американська співачка, 64-річна Мадонна раніше була госпіталізована через серйозну бактеріальну інфекцію. З лікарні, де вона перебувала у відділенні інтенсивної терапії, її виписали у четвер, 29 червня, та відправили додому, де вона і продовжить лікування.

Як повідомляє портал TMZ, артистка почувається набагато краще, проте все ще прикута до ліжка і не може самостійно піднятися. Також повідомляється, що Мадонну постійно нудить, і інфекція продовжує завдавати шкоди її тілу.

"Її здоров’я покращується, проте вона все ще перебуває під наглядом лікарів. Очікується повне одужання", — повідомив менеджер Мадонни Гай Осірі на своїй сторінці в Інстаграм.

Зазначимо, що 15 липня у Ванкувері, Канада, мав розпочатися масштабний тур Мадонни "Celebration". Концерти планувалися по США та Канаді до початку жовтня, а потім артистка мала вирушити до Європи. Зважаючи на все, тур відкладається, хоча сама артистка цього не хоче. Остаточне рішення ще не ухвалено.

Як повідомлялося раніше, на початку лютого співачка спантеличила своїх шанувальників зовнішнім виглядом під час церемонії нагородження "Греммі-2023". На сцені вона з’явилася з роздутим обличчям, і навіть фанати її ледве впізнали.