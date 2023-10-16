З небінарною дочкою за ручку: Джей Ло прогулялася вулицями Лос-Анджелеса у повсякденному луці (фото)

15-річна Емма не вважає себе ні дівчинкою, ні хлопчиком і озивається на "вони"

Голлівудська знаменитість Дженніфер Лопес, яка не раз демонструвала відмінне почуття стилю, пройшлася вулицями Лос-Анджелеса в актуальному повсякденному аутфіті. Але на цей раз 54-річна актриса була не одна.

У неділю, 15 жовтня, Лопес вирушила на шопінг зі своєю 15-річною дочкою Еммою. Дівчинка, а також її рідний брат Макс, народилася у шлюбі Джей Ло з виконавцем Марком Ентоні. Нагадаємо, що подружжя розлучилося у червні 2014 року.

Минулого року актриса заявила, що її дочка тепер не дівчинка і не хлопчик – Дженніфер представила Емму як небінарну особу. Зіркова мама називає дочку не "вона", а "вони".

За допомогою гендерно-нейтрального займенника, відома особистість публічно оголосила, що її дитина – небінарна персона, тобто людина, яка не визначає себе виключно як жінка чи чоловік.

Дженніфер Лопес із донькою Еммою. Фото: Getty Images

Емма була у звичайній футболці та великих чорних шортах, у кедах та у бейсболці на голові. Лопес прогулялася у сірих лосинах, білій кофті на одне плече та кросівках у тон. Свій образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами та зібрала волосся за допомогою резинки.

Емма не вважає себе ні дівчинкою, ні хлопчиком. Фото: Getty Images

Джей Ло у стильному повсякденному образі. Фото: Getty Images

Раніше Дженніфер Лопес зачарувала ніжним образом у квітковій сукні. Вбрання було розписано вручну.