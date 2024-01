Гаряча Джей Ло блиснула сукнею українського дизайнера у новому кліпі (відео)

Дизайнер Іван Фролов створив сукню спеціально для Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка вражає не лише репертуаром, а й красивими зачісками та вишуканим стилем, випустила нову пісню та кліп "Can't Get Enough", а прем’єра її нового альбому відбудеться 16 лютого. У кліпі Лопес була одягнута у сукню українського дизайнера Івана Фролова, який співпрацює з багатьма світовими знаменитостями.

Сукня не має копій, єдиний її екземпляр дістався співачці, про це модельєр розповів у коментарі ELLE. Це біла весільна сукня з довгим шлейфом, що має корсет, а її родзинкою є два серця, оздоблені кристалами.

Іван Фролов співпрацює з багатьма знаменитостями

Оригінальне вбрання чудово підкреслило фігуру 54-річної Джей Ло. Для дизайнера FROLOV це неабияка радість, адже він давно мріяв втілити свої ідеї саме для Лопес.

Новий кліп Дженніфер Лопес

Сукня дизайнера вперше була представлена восени на Тижні моди в Лондоні. Це вбрання з нової колекції "Song to Song" сезону осінь-зима 2023-2024.

"Завжди мріяв одягнути Дженніфер Лопес у сукню FROLOV. Але одночасно дуже хотілося, щоб для цього був якийсь особливий привід, особливий момент. У це складно повірити, проте зрештою так і сталося", – наголосив дизайнер.

Відомо, що сукню забронювали стилісти Дженніфер Лопес одразу після показу колекції. Восени було вирішено, що співачка створюватиме новий кліп саме в цьому образі.

Образ для Бейонсе також створив Фролов

Додамо, що український бренд FROLOV припав до душі багатьом зіркам. Минулого року вбрання Івана Фролова вподобали Бейонсе, Maneskin, Megan Thee Stallion, Сабіна Карпентер, Тіна Кароль, Джамала та інші знаменитості.

