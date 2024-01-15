"Любимая, жду!": Арсен Мирзоян показал милый сюрприз для жены (фото)

Арсен Мирзоян ждет возвращения Тони Матвиенко из ОАЭ

Украинский певец Арсен Мирзоян недавно рассказал, как планирует встретить из-за границы свою жену, украинскую певицу Тоню Матвиенко, очень тяжело пережившую смерть легендарной мамы Нины Матвиенко. Пока Тоня находится за пределами Украины — в ОАЭ.

На странице в Instagram артист показал красивый букет тюльпанов нежно-розового цвета. "Любимая, жду. Соскучился", – лаконично написал он.

Арсен умеет делать правильные сюрпризы

Добавим, что Тоня Матвиенко сообщила, что уехала в Дубай, чтобы выступить и вдохновить украинцев за пределами Украины. Она подготовила ряд особенных песен для живого исполнения. На своей странице в Instagram Тоня делилась, что во время выступления не могла контролировать эмоции, когла исполняла песни, которые любила ее мама.

Известно, что вместе со звездной мамой за границу уехала восьмилетняя дочь Нина Матвиенко.

Тоня Матвиенко с Василисой Фроловой

В ОАЭ артистка встречалась с украинской ведущей Василисой Фроловой, которая находится там фактически с первых дней полномасштабного вторжения.

Ранее "Телеграф" писал, что Тоня Матвиенко посвятила трогательную песню матери после ее смерти. Артистка поделилась своей болью.