"Кохана, чекаю!": Арсен Мірзоян показав милий сюрприз для дружини (фото)

Арсен Мірзоян чекає на повернення Тоні Матвієнко з ОАЕ

Український співак Арсен Мірзоян нещодавно розповів, як планує зустріти з-за кордону свою кохану дружину, українську співачку Тоню Матвієнко, яка дуже важко пережила смерть легендарної мами Ніни Матвієнко. Наразі Тоня перебуває за межами України — в ОАЕ.

На сторінці в Instagram артист показав красивий букет тюльпанів ніжно-рожевого кольору. "Кохана, чекаю. Скучив", – лаконічно написав він.

Арсен вміє робити правильні сюрпризи

Додамо, що Тоня Матвієнко повідомила, що поїхала в Дубаї, аби виступити та надихнути українців за межами України. Вона підготувала низку особливих пісень для живого виконання. На своїй сторінці в Instagram артистка розповідала, що їй було дуже важко вгамувати свої емоції, коли вона виконувала пісні, які любила її покійна мама.

Відомо, що разом із зірковою мамою за кордон виїхала їхня восьмирічна донька Ніна Матвієнко.

Тоня Матвієнко з Василісою Фроловою

В ОАЕ артистка мала зустріч з українською ведучою Василісою Фроловою, яка перебуває там фактично з перших днів повномасштабного вторгнення.

Раніше "Телеграф" писав, що Тоня Матвієнко присвятила зворушливу пісню матері після її смерті. Артистка поділилася своїм болем.