Лидер "ТНМК" вспомнил, как "пересчитал зубы" путинисту Звереву из-за Фоззи

Фагот не простил путинисту Звереву бестактное поведение

Украинская хип-хоп группа "ТНМК" во время войны продолжает держать культурный фронт на высоте, а также активно помогает украинской армии. А недавно артист Олег Михайлюта, известный как Фагот, вспомнил разгоревшийся из-за Фоззи конфликт с путинистом Сергеем Зверевым.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Фагот уточнил, что события разворачивались на вечеринке певицы Натальи Могилевской. Зверев выступал на сцене, а Олег вспомнил, как россиянин в свое время бестактно говорил о Фоззи.

ТНМК активно помогает украинской армии

Фагот решил объяснить Звереву что и к чему. Музыкант зашел в гримерку путиниста, где началась потасовка.

Зверева поставили на место

"Вечерка у Могилевской, мы нормально расслабились, и тут выходит Зверев на сцену… А я вспоминаю, что он к тому в каком-то шоу, где был наш клип, в своей манере что-то к Фоззи прицепился, что он выглядит как-то плохо. После того, как он закончил выступление, я спокойно прошел охрану и захожу в гримерку. Зверев наклонился, чтобы пудру смывать, а я его взял за шею и держал… Потом я подрался уже с его директором», — вспомнил Фагот.

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Охрана пыталась унять конфликт и всех вывела. Вскоре Зверев все понял и попросил прощения.

Добавим, что Сергей Зверев поддержал полномасштабное вторжение России в Украину. Шоумен в унисон "поет" с российскими пропагандистами.

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