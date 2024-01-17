Лідер "ТНМК" пригадав, як "перерахував зуби" путіністу Звєрєву через Фоззі

Фагот не пробачив путіністу Звєрєву нетактовну поведінку

Український хіп-хоп гурт "ТНМК" під час війни продовжує тримати культурний фронт на висоті, а також активно допомагає українській армії. А нещодавно артист Олег Михайлюта, відомий як Фагот, пригадав конфлікт із путіністом Сергієм Звєрєвим, який розгорівся через Фоззі.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" Фагот уточнив, що події розгорталися на новорічній вечірці співачки Наталії Могилевської. Звєрєв виступав на сцені, а Олег пригадав, як росіянин свого часу нетактовно говорив про Фоззі.

ТНМК активно допомагає українській армії

Фагот вирішив пояснити Звєрєву що й до чого. Музикант зайшов до гримерки путініста, де розпочалася бійка.

Звєрєва поставили на місце

"Вечірка в Могилевської, ми нормально розслабилися, і тут виходить Звєрєв на сцену… А я пригадую, що він до того в якомусь шоу, де був наш кліп, у своїй манері щось до Фоззі причепився, що він має якийсь там поганий вигляд. Після того, як він закінчив виступ, я спокійно пройшов охорону та заходжу до гримерки. Звєрєв нахилився, аби пудру змивати, а я його взяв за шию та тримав… Потім я побився вже з його директором", — пригадав Фагот.

Епатажний Звєрєв підтримав диктатуру Путіна

Охорона намагалася вгамувати конфлікт та всіх вивела. Згодом Звєрєв все зрозумів і попросив вибачення.

Додамо, що Сергій Звєрєв підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Шоумен в унісон "співає" з російськими пропагандистами.

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