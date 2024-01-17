Куда пропал популярный комик Антон Лирник и чем сейчас занимается бывший резидент Comedy club

Популярный комик пожаловался на низкие заработки

Популярный резидент украинского и российского Comedy club, а также один из судей первых сезонов "Лиги смеха" Антон Лирник исчез из украинского медиапространства, а его страница в Instagram заблокирована. "Телеграф" уже писал, что юморист находится в Турции. Однако появились новые подробности.

Как стало известно "Телеграф", Лирник с конца прошлого года и до конца января 2024-го на гастролях по Европе с программой "Осталась одна жизнь". И каждый второй день у него концерт. Кроме этого Антон на своей странице в Facebook начал выкладывать видео под общим названием "Что посмотреть в городе, если у вас есть 15 секунд?" Пока есть только одно, где комик находясь в Софии показывает основные достопримечательности города, а также подшучивает над увиденным. Первый и пока единственный выпуск вышел 14 января.

Кроме этого, комик постоянно организовывает какие-то благотворительные акции в помощь украинским беженцам или детям.

Также стало известно, что в Анталии (Турция) он арендовал помещение в котором проводит различные концерты. Но если в начале это были выступления таких звезд как Андрей Макаревич или российская группа Anacondaz, которые не поддерживают режим Путина, то потом это стали исключительно стендаперы из Украины, Беларуси и России. Правда юмористические концерты в Турции, по его словам, больших денег не приносят.

"Честно говоря, стендап здесь не приносит много денег. Но если твоя профессия – комик, то что ты еще будешь делать? Здесь наши люди зарабатывают, кто сколько может, отсылают родственникам в Украину, донатят на ВСУ, к тому же помогают нормально жить украинским детям из детских домов, которых эвакуировали в Анталию. Мы выживаем и помогаем выжить друг другу", — написал нам Антон Лирник.

Известно, что последние несколько лет Антон Лирник работал на российском телевидении. Причем это был не только Comedy club, где он прославился в составе "Дуэта имени Чехова". Он официально распался еще в 2016 году. Комик придумывал и снимался в различных юмористических шоу, а также писал сценарии для сериалов. Одни получали высшие телевизионные награды, другие закрывались из-за низких рейтингов.

С начала войны его аккаунт в Instagram закрыт для просмотров с территории Украины. Он объясняет это тем, что это произошло после ряда жалоб.

"Я написал несколько писем в службу поддержки, но никто не дал мне на это ответа. Догадываюсь, что после каких-то жалоб мой аккаунт попал в какой-то "теневой бан": я в приложении не вижу никаких проблем, ничего не выключал, доступ не закрывал. Но в Украине мой аккаунт открывается только с VPN. Как это уладить – не понимаю, а еще раз писать в известную своими выходками компанию Meta – не хочу", — написал нам Лирник.

В Турцию Антон уехал с женой Марией и двумя дочерьми — Соней, от второго брака с Валерией Бородиной и Марфой, которая родилась у него в 2017 году в нынешнем, третьем браке.