Куди пропав популярний комік Антон Лірник, і чим зараз займається колишній резидент Comedy club

Популярний комік поскаржився на низькі заробітки

Популярний резидент українського та російського Comedy club, а також один із суддів перших сезонів "Ліги сміху" Антон Лірник зник із українського медіапростору, а його сторінку в Instagram заблоковано. "Телеграф" вже писав, що гуморист перебуває у Туреччині. Проте з’явилися нові подробиці.

Як стало відомо "Телеграф", Лірник з кінця минулого року і до кінця січня 2024-го на гастролях Європою з програмою "Залишилося одне життя". І кожного другого дня має концерт. Крім цього, Антон на своїй сторінці у Facebook почав викладати відео під загальною назвою "Що подивитися в місті, якщо у вас є 15 секунд?" Поки є тільки одне, де комік, перебуваючи в Софії, показує основні пам’ятки міста, а також жартує над побаченим. Перший і поки що єдиний випуск вийшов 14 січня.

Окрім цього комік постійно організовує якісь благодійні акції на допомогу українським біженцям чи дітям.

Також стало відомо, що в Анталії (Туреччина) він орендував приміщення, в якому проводить різні концерти. Але якщо на початку це були виступи таких зірок як Андрій Макаревич чи російський гурт Anacondaz, які не підтримують режим Путіна, то потім це стали виключно стендапери з України, Білорусі та Росії. Щоправда, гумористичні концерти в Туреччині, за його словами, великих грошей не приносять.

"Чесно кажучи, стендап тут не приносить багато грошей. Але якщо твоя професія – комік, то що ти ще робитимеш? Тут наші люди заробляють, хто скільки може, відсилають родичам в Україну, донатять на ЗСУ, до того ж допомагають нормально жити українським дітям з дитячих будинків, яких евакуювали до Анталії. Ми виживаємо та допомагаємо вижити один одному", — написав нам Антон Лірник.

Відомо, що останні кілька років Антон Лірник працював на телебаченні. Причому це був не лише Comedy club, де він прославився у складі "Дуету імені Чехова". Він офіційно розпався ще у 2016 році. Комік вигадував і знімався у різних гумористичних шоу, а також писав сценарії до серіалів. Одні отримували найвищі телевізійні нагороди, інші закривалися через низькі рейтинги.

З початку війни його обліковий запис у Instagram закрито для переглядів з території України. Він пояснює, що це сталося після низки скарг.

"Я написав кілька листів у службу підтримки, але ніхто не дав мені на це відповіді. Здогадуюся, що після якихось скарг мій акаунт потрапив у якийсь "тіньовий бан": я в додатку не бачу жодних проблем, нічого не вимикав, доступ не закривав. Але в Україні мій аккаунт відкривається тільки з VPN. Як це залагодити – не розумію, а ще раз писати у відому своїми витівками компанію Meta – не хочу”, – написав нам Лірник.

До Туреччини Антон поїхав із дружиною Марією та двома дочками — Сонею, від другого шлюбу з Валерією Бородіною та Марфою, яка народилася у нього у 2017 році у нинішньому, третьому шлюбі.