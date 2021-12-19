Николаи такие Николаи: шутки о представителях сильного пола, которые отмечают именины 19 декабря

Пришли в гости к знакомым, у них мальчик Коля, 4 года. Смотрит он на меня и говорит:

— Ксюха, пошли жить к нам, я и папа очень этого хотим.

— Коля, а как же мама???

— А что мама? Будет нам кушать готовить и убирать.