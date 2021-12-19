Николаи такие Николаи: шутки о представителях сильного пола, которые отмечают именины 19 декабря
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В воскресенье, 19 декабря, свои именины празднуют все мужчины с именем Николай. Напомним, что в этот день православные верующие почитают память святителя Николая Чудотворца, известного как Николай Угодник.
В честь праздника "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про Николая, которые поднимут настроение всем без исключения. Читаем, улыбаемся и смеемся!
Девушка приходит в салон красоты:
— Знаете, фенечка, которую вы мне поставили в пупок, слишком тяжеловата.
— Ну-ка поднимите майку, покажите ваш пупок… Эй, Колян, твой брелок с ключами нашелся!!!
— Алло! А Колю можно?
— Тут нет никакого Коли!
— А это 22—33—44?
— Нет. Это 22—33—43.
— Ну все равно рядом. Колю позовите.
Пришли в гости к знакомым, у них мальчик Коля, 4 года. Смотрит он на меня и говорит:
— Ксюха, пошли жить к нам, я и папа очень этого хотим.
— Коля, а как же мама???
— А что мама? Будет нам кушать готовить и убирать.
Звонок мужику на мобильник:
— Колян, я тут подумал, мы…
— Извини я не могу разговаривать, я сейчас на кладбище.
— Вау! Это кто же тебя так, а?
— Слышал новость? Коля в больнице.
— Как в больнице? Я же его вчера видела. Он обнимался с одной блондинкой.
— Не ты одна. Его жена тоже видела…
Добавим, что в праздник 19 декабря есть свои традиции и запреты. Как нужно проводить этот день, — "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян.