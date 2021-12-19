Укр

Николаи такие Николаи: шутки о представителях сильного пола, которые отмечают именины 19 декабря

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
388
Николаи такие Николаи: шутки о представителях сильного пола, которые отмечают именины 19 декабря Новость обновлена 19 декабря 2021, 11:44

Уморительные анекдоты ко Дню святого Николая

В воскресенье, 19 декабря, свои именины празднуют все мужчины с именем Николай. Напомним, что в этот день православные верующие почитают память святителя Николая Чудотворца, известного как Николай Угодник.

В честь праздника "Телеграф" собрал лучшие анекдоты про Николая, которые поднимут настроение всем без исключения. Читаем, улыбаемся и смеемся!

Девушка приходит в салон красоты:

— Знаете, фенечка, которую вы мне поставили в пупок, слишком тяжеловата.

— Ну-ка поднимите майку, покажите ваш пупок… Эй, Колян, твой брелок с ключами нашелся!!!

— Алло! А Колю можно?

— Тут нет никакого Коли!

— А это 22—33—44?

— Нет. Это 22—33—43.

— Ну все равно рядом. Колю позовите.

Пришли в гости к знакомым, у них мальчик Коля, 4 года. Смотрит он на меня и говорит:

— Ксюха, пошли жить к нам, я и папа очень этого хотим.

— Коля, а как же мама???

— А что мама? Будет нам кушать готовить и убирать.

Звонок мужику на мобильник:

— Колян, я тут подумал, мы…

— Извини я не могу разговаривать, я сейчас на кладбище.

— Вау! Это кто же тебя так, а?

— Слышал новость? Коля в больнице.

— Как в больнице? Я же его вчера видела. Он обнимался с одной блондинкой.

— Не ты одна. Его жена тоже видела…

Добавим, что в праздник 19 декабря есть свои традиции и запреты. Как нужно проводить этот день, — "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины Михаил Омельян.

Теги:
#Шутки #Юмор #День Святого Николая #Анекдоты