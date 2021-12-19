Миколаї такі Миколаї: жарти про представників сильної статі, які відзначають іменини 19 грудня

У неділю, 19 грудня, свої іменини святкують усі чоловіки з ім’ям Микола. Нагадаємо, що цього дня православні віруючі шанують пам’ять святителя Миколи Чудотворця, відомого як Микола Угодник.

На честь свята "Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про Миколу, які піднімуть настрій усім без винятку. Читаємо, посміхаємося та сміємося!

Дівчина приходить до салону краси: - Знаєте, фенечка, яку ви мені поставили в пупок, надто важкувата. - Ану підніміть майку, покажіть ваш пупок ... Гей, Колян, твій брелок з ключами знайшовся!

- Алло! А Колю можна? - Тут немає жодного Колі! - А це 22-33-44? - Ні. Це 22-33-43. - Ну, все одно поруч. Колю покличте.

Прийшли у гості до знайомих, у них хлопчик Коля, 4 роки. Дивиться він на мене і каже: - Ксюха, пішли жити до нас, я і тато дуже цього хочемо. - Коля, а як же мама? - А що мама? Буде нам їсти готувати та прибирати.

Дзвінок мужику на мобільник: - Коляне, я тут подумав, ми… - Вибач, я не можу розмовляти, я зараз на цвинтарі. - Вау! Це хто ж тебе так, га?

- Чув новину? Коля у лікарні. - Як у лікарні? Я його вчора бачила. Він обіймався з однією білявкою. - Не ти одна. Його дружина також бачила…

Додамо, що у свята 19 грудня є свої традиції та заборони. Як треба проводити цей день, — "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України Михайло Омелян.