Службы доставки еды сломали стереотип о том, что велосипед зимой не нужен: веселые шутки на утро

Сделайте весело себе и своим близким в этот вторник.

Поднимите себе и своим близким настроение в это холодное утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Еще один новогодний лайфхак. Если перестать вывозить мусор, то никто уже не будет обращать внимания, что снег не убран.

Трудно настроиться на рабочую волну, если на работе царит полный штиль.

- Какие виды психологического насилия вам известны? - Женщины…

Брови некоторых девочек выглядят так, будто их спонсирует Nike.

- Я хочу путешествовать. - Что тебе мешает? - Зарплата.

Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.