Ученые доказали, что на берег выбрасываются только те киты, которые уже накупались: подборка анекдотов на вечер

Очень забавная порция шуток, которые сделают ваш вечер незабываемым

Пускай погода за окном не портит ваше настроение. "Телеграф" подготовил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Сторож склада бижутерии живет очень бедно, но очень красиво.

Утро. Женщина будит мужика. Тот с бодуна смотрит на нее ошалевшим взглядом. Женщина: — Кто вчера громче всех орал: "Зато будет что вспомнить!"? Ну, давай вспоминай!

Они стояли и смотрели друг на друга с недоумением. — Дожилась — подумала белочка. — Допилась — подумала смерть.

Желаем всем в этом году, чтобы эта зараза, которая мучает нас уже не один год, наконец закончилась! Ну и, чтобы уж совсем все было хорошо, коронавирус пусть тоже закончится!

Если у вас при покупке алкоголя спрашивают паспорт, то это не значит, что вы выглядите слишком молодо. Просто несовершеннолетние алкаши выглядят гораздо старше своих лет.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.