Для нормального отдыха мне нужно спать 8 часов в день, и столько же ночью: смешные анекдоты
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Сделайте весело себе и своим близким в этот понедельник. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
Кроты на даче замучили, перерыли весь участок. Газон не получается, дорожки проваливаются, короче — жесть! Тут зашел в "Икею" и читаю надпись у входа: "Икея, утилизируя батарейки, спасла 1 700 000 кротов". Первая мысль: "Так вот, блин, кто их разводит!"
Подхожу к садику, навстречу мне из него топают с небольшим интервалом два мужика не очень радостных лиц… без детей…
— Не нашли?..
— Не отдали!..
Приехал Иван-царевич в Париж, пошёл в ресторан. Дают ему меню. Читает: "Лягушачьи лапки жаренные", "Лягушачьи лапки тушёные", "Суп из лягушачьих лапок"… Задумчиво:
— Вот они с ними как! А я дурак, женился…
— Ну чего тебе не хватает? На футбол, хоккей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, в боксёрскую секцию отдал, ну что ещё?
— Я девочка, пап.
Сначала они говорят: "Как Новый год встретишь – так его и проведешь", а потом: "Ой, как бы перестать жрать по ночам?"
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