Первая кошачья заповедь: если тебя погладили по левой щеке — подставь правую: смешные анекдоты о домашних питомцах

Анекдоты и смешные истории про животных, которые могут поднять вам настроение.

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Зима, холод. Встречаются два мужика. Один из них, с огромной собакой, говорит второму: - Согреться хочешь? - Хочу. - Фас!

У меня раздельный санузел, но между туалетом и ванной в стене дыра, оставшаяся после недоделанного ремонта. Моя кошка решила ею активно пользоваться. Сижу себе спокойно на белом друге с закрытой дверью, размышляю о прекрасном и чувствую легкое касание коготков к моей заднице. Так я вылечила запор.

Мужик привел козла на выставку собак. - Зарегистрируйте нас, пожалуйста. - Да это же козел! - А борода? Это ризеншнауцер! - А рога? - А в личную жизнь моей собаки попрошу не соваться!

Встретились два щенка. - Гав, — говорит первый щенок. - Мяу, — отвечает второй щенок. - Ты что, с ума сошел? — спрашивает первый щенок. - Нет, иностранный язык изучаю!

- Заметила, что кот половину своей еды уносит дворняге, которая его защищает от других собак и котов. - Это бизнес, детка, ничего личного.

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