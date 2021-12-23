Первая кошачья заповедь: если тебя погладили по левой щеке — подставь правую: смешные анекдоты о домашних питомцах
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Зима, холод. Встречаются два мужика. Один из них, с огромной собакой, говорит второму:
- Согреться хочешь?
- Хочу.
- Фас!
У меня раздельный санузел, но между туалетом и ванной в стене дыра, оставшаяся после недоделанного ремонта. Моя кошка решила ею активно пользоваться. Сижу себе спокойно на белом друге с закрытой дверью, размышляю о прекрасном и чувствую легкое касание коготков к моей заднице. Так я вылечила запор.
Мужик привел козла на выставку собак.
- Зарегистрируйте нас, пожалуйста.
- Да это же козел!
- А борода? Это ризеншнауцер!
- А рога?
- А в личную жизнь моей собаки попрошу не соваться!
Встретились два щенка.
- Гав, — говорит первый щенок.
- Мяу, — отвечает второй щенок.
- Ты что, с ума сошел? — спрашивает первый щенок.
- Нет, иностранный язык изучаю!
- Заметила, что кот половину своей еды уносит дворняге, которая его защищает от других собак и котов.
- Это бизнес, детка, ничего личного.
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