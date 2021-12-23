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Первая кошачья заповедь: если тебя погладили по левой щеке — подставь правую: смешные анекдоты о домашних питомцах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Первая кошачья заповедь: если тебя погладили по левой щеке — подставь правую: смешные анекдоты о домашних питомцах Новость обновлена 23 декабря 2021, 11:36

Анекдоты и смешные истории про животных, которые могут поднять вам настроение.

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Зима, холод. Встречаются два мужика. Один из них, с огромной собакой, говорит второму:

- Согреться хочешь?

- Хочу.

- Фас!

У меня раздельный санузел, но между туалетом и ванной в стене дыра, оставшаяся после недоделанного ремонта. Моя кошка решила ею активно пользоваться. Сижу себе спокойно на белом друге с закрытой дверью, размышляю о прекрасном и чувствую легкое касание коготков к моей заднице. Так я вылечила запор.

Мужик привел козла на выставку собак.

- Зарегистрируйте нас, пожалуйста.

- Да это же козел!

- А борода? Это ризеншнауцер!

- А рога?

- А в личную жизнь моей собаки попрошу не соваться!

Встретились два щенка.

- Гав, — говорит первый щенок.

- Мяу, — отвечает второй щенок.

- Ты что, с ума сошел? — спрашивает первый щенок.

- Нет, иностранный язык изучаю!

- Заметила, что кот половину своей еды уносит дворняге, которая его защищает от других собак и котов.

- Это бизнес, детка, ничего личного.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками об армии, вам сюда.

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