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Служби доставки їжі зламали стереотип про те, що велосипед взимку не потрібен: веселі жарти на ранок

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Анна Барабан Анна Барабан
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Служби доставки їжі зламали стереотип про те, що велосипед взимку не потрібен: веселі жарти на ранок

Зробіть весело собі та своїм близьким цього вівторка.

Підніміть собі та своїм близьким настрій цього холодного ранку. "Телеграф" підготував нову порцію анекдотів для підняття настрою.

Ще один новорічний лайфхак.

Якщо перестати вивозити сміття, то ніхто вже не звертатиме уваги, що сніг не прибраний.

Важко налаштуватись на робочу хвилю, якщо на роботі панує повний штиль.

– Які види психологічного насильства вам відомі?

- Жінки…

Брови деяких дівчаток виглядають так, ніби їх спонсорує Nike.

- Я хочу подорожувати.

- Що тобі заважає?

- Зарплатня.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій недавній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про тварин, вам сюди.

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