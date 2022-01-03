Вчені довели, що на берег викидаються тільки ті кити, які вже купалися: добірка анекдотів на вечір

Дуже кумедна порція жартів, які зроблять ваш вечір незабутнім

Нехай погода за вікном не псує ваш настрій. "Телеграф" підготував для вас нову добірку кумедних жартів для підняття настрою.

Сторож складу біжутерії живе дуже бідно, але дуже гарно.

Ранок. Жінка будить чоловіка. Той з бодуна дивиться на неї очманілим поглядом. Жінка: - Хто вчора голосніше за всіх кричав: "Зате буде що згадати!"? Ну, давай згадуй!

Вони стояли і дивилися один на одного з подивом. - Дожилась — подумала білочка. — Допилася — подумала смерть.

Бажаємо всім цього року, щоб ця зараза, яка мучить нас уже не один рік, нарешті скінчилась! Ну і, щоб вже зовсім все було добре, коронавірус нехай теж скінчиться!

Якщо у вас при покупці алкоголю запитують паспорт, то це не означає, що ви виглядаєте надто молодо. Просто неповнолітні алкаші виглядають набагато старшими за свої роки.

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з жартів про армію, вам сюди.