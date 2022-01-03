Для нормального відпочинку мені потрібно спати 8 годин в день, і стільки ж уночі: смішні анекдоти

Смішні анекдоти для гарного настрою в цей день

Зробіть весело собі та своїм близьким цього понеділка. "Телеграф" підготував нову порцію жартівливих жартів для підняття настрою.

Кроти на дачі закатували, перерили всю ділянку. Тут зайшов у "Ікею" і читаю напис біля входу: "Ікея, утилізуючи батарейки, врятувала 1700000 кротів". Перша думка: "Так ось, блін, хто їх розводить!"

Підходжу до садка, назустріч мені з нього йдуть з невеликим інтервалом два мужики не дуже радісні… без дітей… - Не знайшли?.. — Не віддали!

Приїхав Іван-царевич до Парижа, пішов у ресторан. Дають йому меню. Читає: "Жаб'ячі лапки смажені", "Жаб'ячі лапки тушковані", "Суп із жаб’ячих лапок"... Задумливо: - Ось вони з ними як! А я дурень, одружився...

— Ну, чого тобі не вистачає? На футбол, хокей, рибалку ходимо, мотоцикл тобі купив, у боксерську секцію віддав, що ще? - Я дівчинка, тату.

Спочатку вони кажуть: "Як Новий рік зустрінеш — так його і проведеш", а потім: "Ой, як би перестати жерти ночами?"

Ще більше кумедних анекдотів у нашій попередній добірці. Також якщо ви хочете посміятися з новорічних жартів, вам сюди.